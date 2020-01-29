FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 120.490,11 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 688,48 puan artarak 120.490,11 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararı ile veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi, borsa, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Depremden zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Depremden zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Yurtiçinde 2019’da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

Yurtiçinde 2019’da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

Son dakika! Elazığ ve Malatya'da işsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi, prim ödeme süresi uzatıldı

Bakan duyurdu: Ödemeleri 1 hafta öne aldık

Seyidoğlu’ndan yeni ürün

Seyidoğlu’ndan yeni ürün

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.