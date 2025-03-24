Borsa için 2 senaryo oluştu ama... Piyasaları rahatlatacak tek şey var, 3 günde 4 ay öncesine döndü, kayıp yüzde 16,4!

19 Mart Çarşamba günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Dün ise İmamoğlu'nun tutuklanmas ile TL varlıklarının olumsuz etkileneceğini fark edildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile dolar yüzde 3,11 yükselirken; BIST 100'deki kayıp yüzde 16,3'e dayandı.

MERKEZ 17 NİSAN'I PAS GEÇEBİLİR

Merkez Bankası piyasalardaki bu sert hareketliliğe müdahale edebilmek için önlem almaya çalıştı ancak TL likiditenin fazla olması sebebiyle alınan önlemlerin çok etkili olması beklenmiyor. 17 Nisan'da Para Politikası Kurulu'nda Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine ara vereceği tahmin edilmeye başlandı.

Ekonomim'in haberine göre, döviz talebi riski ekonomi yönetmini endişelendirirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu ay beklenen yurtdışı tahvil ihracının da yaşanan bu olumsuz fiyatlamalar nedeniyle ertelenebileceğini konuşuluyor.

İKİ SENARYO VAR!

Yaşanan gerilimlerin ardından ekonomide oluşan ağır tahribatın giderilmesi için uzmanlar iki senaryo üzerinde duruyor. Öncelikle iki senaryoda da İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağı oldukça önemli ayrıca TL varlıklar üzerindeki kayıpları işaret ediyor.

İmamoğlu'nun yerine kayyum atanmaması durumunda borsa endekslerinde ve TL’de yine satış yaşansa da düşüşte bir frenleme ve dengelenme ihtimali var. Ancak bankacılık sektörü siyasetin önemli bir faktörünün cezaevinde olması yerli yatırımcının tavrını etkileyeceğini ifade ederek, en iyi senaryoda büyük kısmı çıkan yabancının bugün satışlarına devam etmesinin ardından bir dengelenmenin yaşanmasının beklenebileceğini vurguladı.

KAYYUM ATANIRSA...

İkinci senaryo ise daha vahim bir tablo çiziyor. İkinci bir soruşturma veya bakanlık kararı ile kayyum atanması durumunda TL varlıklarda kaybın ne kadar olacağı ve işlerin ne kadar kötüleşeceği belirsiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi döviz talebinin önüne geçebilmek için kısıtlamaların devreye alınabileceğini ve içerde kalan yabancının çıkmaya çalışacağını vurgulayan kaynakların temennisi bu durumun yaşanmaması yönünde. Piyasaları rahatlatacak tek şey ise Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olması olacak.

BORSA İSTANBUL'DA KAYIP YÜZDE 16,4

Piyasalardaki sert dalgalanmaların yanı sıra en ağır fatura resmen Borsa İstanbul'a kesildi. Çarşamba gününden beri neredeyse hergün devre kesici çalışırken BİST100 endeksi üç günde yüzde 16,27 düştü ve 9.044,64 seviyesinden haftayı kapattı. Yabancı yatırımcının hisseye ilgisinin artması 3 gün içinde geri çekilerek 4 ay önceki seviyesine döndü.

MERKEZ BANKASI'NIN ÖNLEMLERİ NELER OLDU?

Olağanüstü bir şekilde bir araya gelen PPK gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltti.

1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesini kararlaştırdı.

-Sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanımına devam etme çerçevesinde vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildi. İhaleler bugün başlayacak.

KABİNE TOPLANTISINDA BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası ile toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bakan Şimşek'in önderliğinde yapılan toplantıda ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirildi. Ayrıca, Bakan Şimşek'in bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısında sunum yapması bekleniyor.