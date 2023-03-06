Borsa İstanbul'da 'Altılı Masa' hareketliliği! Yüzde 3'ün üzerinde yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti'nin İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklanmıştı.
Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.380 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Cuma günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen Altılı Masa toplantısına katıldı.