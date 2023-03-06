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Borsa İstanbul'da 'Altılı Masa' hareketliliği! Yüzde 3'ün üzerinde yükseldi

06.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin 'Altılı Masa'ya geri dönme kararı sonrası Borsa İstanbul'da yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi kritik gelişmelerin ardından 5.290 puandan 5.380 puana kadar çıktı. Endekste günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Borsa İstanbul'da 'Altılı Masa' hareketliliği! Yüzde 3'ün üzerinde yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti'nin İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklanmıştı.

Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.380 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Cuma günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.

MERAL AKŞENER, ALTILI MASA'YA GERİ DÖNDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen Altılı Masa toplantısına katıldı.

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Borsa İstanbul Meral Akşener

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