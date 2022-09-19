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Borsa İstanbul'da flaş gelişme! İşlemler geçici olarak durduruldu

19.09.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'da flaş gelişme! İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

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