Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Borsa İstanbul ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı aktarıldı.

Recep Demircan

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ünün tutuklandığını ifade etti.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 2024/293366 sayılı dosya kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespiti nedeniyle şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27.09.2025 günü gözaltına alınmıştır.

İfade ve diğer adli işlemleri takiben 30.09.2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştır.

Kapsamlı soruşturma gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

