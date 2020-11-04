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Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 09:33 | Son Güncelleme

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi hız kesmeden devam ederken, ekimde 121 bin 814 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi

Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul'daki hisse senedi piyasasında işlem yapan yerli yatırımcı sayısı ve yerli yatırımcıların portföy değerleri geçen ay yeni rekorları beraberinde getirdi.

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ekimde halka arz edilen Kontrolmatik Teknoloji'ye 26 kat, eylülde halka arz edilen Esenboğa Elektrik'e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a da 27 kat talep gelmişti.

Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu vurguladı.

YERLİ YATIRIMCI SAYISI ÜST ÜSTE 15 AY ARTARAK REKOR KIRDI

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ekim verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay 121 bin 814 artarak aylık bazda rekor artış sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 677 bin 506 yükselirken, bu durum yüzde 57'lik artışa işaret etti.
Ekimdeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi.

AYLIK BAZDA ORTALAMA 47 BİN 700 YATIRIMCI BORSA İLE TANIŞTI

Söz konusu dönemde aylık bazda ortalama 47 bin 700 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. 14 aylık yükselişin yaşandığı bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde bulunuyordu.
Ekimde yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 940 milyon lira artarken, 168,8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7 aydır rekor tazelemiş oldu.

Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı son dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı, ekimde 11 azalarak 1.261'e geriledi. Yabancı kurumsal yatımcının portföy değeri ise yaklaşık 6,4 milyar liralık artışla 195,1 milyar liraya çıktı.

Yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 11 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul'u tercih etti.

EN ÇOK KÜÇÜK YATIRIMCININ PORTFÖYÜ ARTTI

MKK verilerine göre, ekimde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 1,4 azalışla 599 milyar 659 milyon liraya düşerken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 122 bin 89 artarak 1 milyon 883 bin 627'ye ulaştı.
Yerli yatırımcıların portföy değeri ekimde yüzde 3,5 düşüşle 304 milyar 398 milyon liraya geriledi. Bu dönemde yatırımcı sayısı da 1 milyon 872 bin 72 oldu. Yatırımcı sayısı, 166 artışla 11 bin 555'e çıkan yabancı yatırımcının portföy değeri ise yüzde 0,9 yükselişle 295 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında ekimde portföy değeri en çok artan grup yüzde 17 ile 1 ila 10 bin lira arasında portföye sahip bulunanlar oldu. Söz konusu grubun portföy değeri, ekimde 1 milyar 650 milyon liradan 1 milyar 931 milyon liraya çıkarken, bu gruptaki yatırımcı sayısı da yüzde 9,3 artışla 1 milyon 61 bine yükseldi.
Ekimde 1 milyon ve üzeri portföye sahip olanların portföy değeri yüzde 5 azalışla 224,2 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 0,5 düşüşle 19 bin 968'e geriledi.

Yabancı yatırımcıların 295 milyar 261 milyon liralık portföyünün 294 milyar 737 milyon liralık kısmını 1 milyon lira ve üzeri portföy grubu oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı ekimde 45 azalarak 2 bin 221'e geriledi.

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