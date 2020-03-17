FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul'dan devre kesici kararı

Borsa İstanbul'dan devre kesici kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada yüzde 5 devre kesicinin yukarı yönlü olarak kaldırıldığı açıklandı.

Borsa İstanbul'dan devre kesici kararı

Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Tanesi 6 bin liraya satıldı!Tanesi 6 bin liraya satıldı!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa, borsa istanbul,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

Talep patlaması yaşandı! 100 bin yeni personel alacak

Talep patlaması yaşandı! 100 bin yeni personel alacak

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Türk bilim adamı virüsün aşısı için Çin'le anlaştı

Türk bilim adamı virüsün aşısı için Çin'le anlaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık fiyatları yüzde 50 düştü

Fiyatlar yüzde 50 düştü

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Büyük rağbet! Koronavirüs propolis satışlarını artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Afyonkarahisar'da 2 çift güvercin 12 bin liraya satıldı

Tanesi 6 bin liraya satıldı!

Altın fiyatları 17 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altında günün ilk rakamları

Dolar ne kadar, bugün (17 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı? İşte günün ilk rakamları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.