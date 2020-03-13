FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir

Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 10:57 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak adına aldığı tedbirleri yarından itibaren uygulamaya geçirecek.

Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir

Borsa İstanbul tarafından üye kuruluşlara gönderilen duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.

Düzenlemeyle Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.

Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.

VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

Duyuruda, yeni düzenlemelerin 13 Mart'tan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Analistler, yeni düzenleme ile hisse senetlerinin gün içinde, bir önceki kapanışa göre en fazla yüzde 10 aşağı ya da yukarı yönlü hareket edebileceğine belirterek, tek emirle yüzde 5'lik bir hareket görülecek olması durumunda ise devre kesicinin çalışacağını ifade etti.

Devre kesici çalıştığında hisse senedinin anlık işleme 30 dakika boyunca durdurulacağını aktaran analistler, bu zaman diliminde yatırımcıların sisteme emir ileterek, 30 dakikanın dolmasının ardından emirlerin eşleştirilmesini bekleyeceklerini söyledi.

Analistler, yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu endişelerle bugün dünya borsalarında yüzde 10'ları aşan tarihi düşüşler görülürken, BIST 100 endeksi de yüzde 7,26 değer kaybederek günü 93.639,50 puandan tamamlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındıBakan açıkladı! 3 ay askıya alındı
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul yönetimi,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Yükseliş devam ediyor... İşte dolarda son durum

Yükseliş devam ediyor... İşte dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretiminde artış

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak önlemleri açıkladı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Altın fiyatları 5 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında günün ilk rakamları

Dolar ne kadar, bugün (12 Mart) dolar kuru kaç TL?

Yükseliş devam ediyor... İşte dolarda son durum

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.