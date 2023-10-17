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Borsa İstanbul: Fed'in bilançosundaki daralma

17.10.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Fed'in bilançosundaki daralma, finansal piyasalar ve ekonomi açısından önemli bir konudur. Merkez bankaları, genellikle ekonomik dengeleri korumak ve enflasyonu kontrol etmek amacıyla para politikalarını yönlendirirler. Bu bağlamda, Fed'in bilançosundaki daralma, para arzının ve faiz oranlarının nasıl şekillendirileceğini etkileyebilir.

Borsa İstanbul: Fed'in bilançosundaki daralma

Bilanço daralması, Fed'in elindeki varlık ve tahvil miktarını azaltması anlamına gelir. Bu durum, ekonomideki para arzının azalmasına ve faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir. Yüksek faiz oranları, kredi maliyetlerini artırabilir, tüketici harcamalarını ve yatırımları azaltabilir, dolayısıyla ekonomik büyümeyi etkileyebilir.

Bu durum aynı zamanda finansal piyasaları da etkiler. Daha yüksek faiz oranları, tahvil getirilerini artırabilir, ancak hisse senetleri gibi riskli varlıkların değerini düşürebilir. Bu, yatırımcıların portföy stratejilerini ve varlık dağılımlarını yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.

Ek olarak, Fed'in bilançosundaki daralma, uluslararası piyasaları da etkileyebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki varlık fiyatları ve döviz kurları üzerinde baskı oluşturabilir.

Tüm bu faktörler, yatırımcılar, ekonomistler ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izlenir. Fed'in alacağı kararlar, piyasalarda volatiliteye neden olabilir ve yatırım stratejilerini etkileyebilir. Bu nedenle, Fed'in bilançosundaki daralma ve açıklamaları yakından takip edilir, çünkü finansal piyasalar ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

https://www.tradingview.com/x/hfMdj6OB/
Grafik TradingView’den

Borsa grafik, 8113.30 puan seviyesinden yüzde -1.77 oranında ilerledi. 8575 seviyesi, kritik bir direnç noktası olarak dikkat çekmektedir. Eğer 7800 destek seviyesi kırılırsa, 7500 seviyeleri önem kazanabilir.

6700 seviyesi, süpertrendin sat sinyallerine neden olabilir. Temkinli kademe alımları önem taşımaktadır. Ancak, BIST'in yeni halka arzlarındaki güçlü ihracat şirketleri momentumu artırabilir. Ufak bir trend değişikliği ve gecikmiş bir yükselişe rağmen Borsa İstanbul önemli bir yatırım aracı olarak seçilmektedir.

TradingView platformu, XAUUSD grafiklerinde gelişmiş grafik araçları ve geniş bir teknik gösterge yelpazesi sunmaktadır. Bu araçlar, detaylı teknik analizler yapmanızı ve potansiyel ticaret fırsatlarını tanımlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, TradingView'ın Ekonomik Takvimi ile önemli piyasa katalizörlerinden haberdar olabilirsiniz. Bu özellik, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin etmenizi ve ticaret stratejilerinizi bu olaylara göre ayarlamanızı sağlar. Platformun sunduğu bu özellik, tüccarların işlemlerini önemli ekonomik olaylarla uyumlu hale getirerek ortaya çıkan fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olur.

Sonuç itibariyle, faiz oranları, bilanço daralması, genellikle faiz oranlarının yükselmesine neden olur. Bu, kredi maliyetlerini artırabilir, tüketici kredileri ve iş yatırımlarını olumsuz etkileyebilir. Ekonomik Büyüme: Yüksek faiz oranları, tüketici harcamalarını ve iş yatırımlarını azaltabilir. Bu, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

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