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Borsa İstanbul: Troy kart ve 100. yıl milli mücadele dönemi

04.12.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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2 milyar kredi kartı var ve Türkiye’de 200 milyon kredi kartı var. Bunların hepsi Troy karta geçerse yurt dışına 100 lirada 1.5 lira göndermek zorunda kalmayacağız. Kendi aramızda işi çözeceğiz ve güçlü Türk lirası olacak. Güçlü Türk lirası demek daha çok alım gücü, daha çok alışveriş yapabilmemiz ve Türk tüketicisinin bileğinin bükülmemesi, çalışan ve ev hanımlarının istediği ürünü daha rahat alması demek.

Borsa İstanbul: Troy kart ve 100. yıl milli mücadele dönemi

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası alanda olumlu değerlendirmeler almasıyla birlikte, Türkiye ekonomisine yönelik belirsizlikler azalmış ve kullanılan iletişim dili ekonomi yönetiminin kredibilitesini artırmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı ve diğer sadeleşme adımları, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primini düşürmüş ve kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu değerlendirmeler alınmıştır.

Carry trade, düşük faiz oranına sahip bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getirisi sunan başka bir ülkenin para biriminde pozisyon alarak kar elde etme stratejisidir. Yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara olan ilgisinde artış yaşanması, carry trade fırsatlarının değerlendirilmesine işaret etmektedir. Türk lirasının reel olarak değer kazandığına dair açıklamalar ve faizlerdeki normalleşme, yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan ilgisini artırarak ekonomik göstergelerin olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunabilir.

Ücretsiz hisse senedi tarayıcıları konusunda bilgi almak isteyenler için pek çok değerli seçenek bulunmaktadır. Bu tarayıcılar, yatırımcılara piyasayı izleme ve potansiyel fırsatları belirleme konusunda yardımcı olabilir. Dolar Endeksi alımıyla ilgili adım atma konusunda bilgi edinmek ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek için izlenecek adımları keşfetmek, yatırımcılara stratejik bir avantaj sağlayabilir.

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Grafik TradingView’den

BIST endeks 8026 seviyesinden psikolojik direnç üstünden haftayı kapatan Borsa İstanbul’da yeni halka arzlar giderek daha güçlü bir ivme sağlamaktadır. 7561 desteği ve regresyondan anlaşılan 8800 direnci ise kanal içinde karşımıza çıkmaktadır.

10000 direncini konuşacağımız 2024 yılına gireceğimiz günler yakındır. Süpertrend henüz yatay seviyede olmasına rağmen güç toplarken al sinyali çizgisini bozacak destek noktası olan 7700 zayıf desteğinden uzak görünmektedir.

2024 için ilk çeyrekte belirlenecek asgari ücret ve maaşlar sonrası borsada beklentiler ve sıcak para girişine dair beklentiler yapılanacaktır. Akıllı para konsepti osilatörü ise 8500 direnci sonrasında yeşil mum silsilesi gelebileceğini belirtmektedir.

Sonuç itibariyle, Türkiye'nin ödeme sistemi olan Troy kartında Merkez Bankası'nın yüzde 51 hissesi bulunurken, geriye kalan yüzde 49 hisse ise ağırlıklı olarak kamu bankalarına aittir. Maestro, Visa ve MasterCard gibi kartlar ve ödeme sistemleriyle, yılda 500 milyon dolar civarında kaynak yurt dışına çıkmaktadır ve milli sermayemize, emeklerimize büyük bir yük olmaktadır. Ülkedeki yerli ödeme sistemlerinin, özellikle Troy Kart'ın kullanımının artması, cari açık perspektifinden bakıldığında kaynakların yerinde kalması açısından önem taşımaktadır. Troy Kart'ta son dönemde hızlı bir gelişim gözleniyor ve gelecekte bu artışın daha da devam etmesi beklenmektedir. Atatürk’ün belirttiği gibi: “Bağımsızlığın tamlığı ise ancak malî bağımsızlık ile mümkündür.”

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