Borsa İstanbul, yoluna rekorlarla devam ediyor

Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul'daki Hisse Senedi Piyasası'nda işlem yapan yerli yatırımcılar ve bu yatırımcıların portföy değerleri aydan aya artmaya devam ediyor.

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, eylülde halka arz edilen Esenboğa Elektrik'e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a da 27 kat talep gelmişti. Kontrolmatik Teknoloji de 12-13 Ekim'de halka arz edilecek.

Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

YERLİ YATIRIMCI SAYISI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) eylül verilerinden derlediği bilgilere göre, eylülde 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750'ye ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692'ye yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 47'lik artışa işaret etti.

Eylüldeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017-Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Bu dönemde aylık bazda ortalama 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. Bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde gerçekleşmişti.