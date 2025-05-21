Borsa operasyonunun arkasından Ünsal Ban çıktı! Kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERDEN BİRİ ÜNSAL BAN

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerinden birinin AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban olduğu ortaya çıktı.

İSİMLERİ UZUN BİR SÜRE GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

Kara para aklama suçlamasıyla 2022'de tutuklanan ve 2023'te serbest bırakılan Ünsal Ban'ın adı, eski eşi Zehra Taşkesenlioğlu ve dönemin Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte uzunca süre gündemde yer almıştı. Suç örgütü lideri Sedat Peker bu isimler hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

BAN, FETHİYE'DE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Öte yandan Seyhan Avşar'ın haberine göre Ban’ın avukatı Fatih Mehmet Erduran, müvekkilinin evine polislerin geldiğini doğruladı ancak Ban’ın nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. Ban'ın Fethiye'de kaçmak üzereyken yakalandığı ortaya çıktı.

Öte yandan soruşturmanın üç yıl öncesine dayandığı öğrenilirken, gözaltı kararı verilen isimler de şu şekilde: Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim adlı şirket