İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 384 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 53.253.859.050 1,53 Garanti Bankası 51.240.000.000 0,99 Akbank 45.864.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 34.055.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.400.000.000 0,91 İş Bankası (C) 32.894.780.700 0,60 Turkcell 32.384.000.000 1,86 Bim Mağazalar 30.572.520.000 7,55 Tüpraş 30.275.681.280 2,36 Türk Telekom 28.035.000.000 3,12 Ford Otosan 26.879.706.000 5,82 Aselsan 26.288.400.000 2,20 Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,64 İskenderun Demir Çelik 23.577.000.000 1,55 Sabancı Holding 21.403.837.236 0,67 Türk Hava Yolları 19.996.200.000 0,53 Vakıflar Bankası 17.000.000.000 0,56 Anadolu Efes 15.418.421.049 1,28 Arçelik 14.784.933.125 1,64 Tofaş Oto. Fab. 14.380.000.000 3,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

