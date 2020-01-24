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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 342 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.898.833.323 1,52 Garanti Bankası 50.274.000.000 0,98 Akbank 45.552.000.000 0,88 Ereğli Demir Çelik 33.670.000.000 1,17 Enka İnşaat 33.400.000.000 0,91 İş Bankası (C) 32.984.780.100 0,60 Turkcell 31.702.000.000 1,82 Bim Mağazalar 30.542.160.000 7,55 Tüpraş 29.950.136.320 2,33 Türk Telekom 28.175.000.000 3,14 Aselsan 26.151.600.000 2,19 Ford Otosan 26.002.431.000 5,63 Yapı ve Kredi Bank. 25.932.447.442 0,64 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 1,53 Sabancı Holding 20.954.948.371 0,66 Türk Hava Yolları 20.065.200.000 0,53 Vakıflar Bankası 16.850.000.000 0,55 Anadolu Efes 15.394.736.838 1,28 Arçelik 14.825.476.818 1,65 Tofaş Oto. Fab. 13.910.000.000 3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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