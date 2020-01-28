İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)PDPD/DDKoç Holding50.692.602.0191,46Garanti Bankası49.266.000.0000,96Akbank44.148.000.0000,86Enka İnşaat33.400.000.0000,91Ereğli Demir Çelik32.690.000.0001,14İş Bankası (C)32.489.783.4000,59Turkcell30.646.000.0001,76Bim Mağazalar29.594.928.0007,31Tüpraş28.698.040.3202,24Türk Telekom27.405.000.0003,05Aselsan26.812.800.0002,25Yapı ve Kredi Bank.26.016.917.9550,65Ford Otosan25.967.340.0005,62İskenderun Demir Çelik22.881.000.0001,51Sabancı Holding20.424.443.3490,64Türk Hava Yolları19.540.800.0000,52Vakıflar Bankası16.525.000.0000,54Anadolu Efes15.098.684.2071,25Arçelik14.420.039.8951,60Tofaş Oto. Fab.13.690.000.0003,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

