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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 348 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.819.396.922 1,46 Garanti Bankası 49.518.000.000 0,96 Akbank 43.836.000.000 0,85 Enka İnşaat 33.350.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 32.760.000.000 1,14 İş Bankası (C) 32.534.783.100 0,60 Turkcell 30.690.000.000 1,77 Bim Mağazalar 29.898.528.000 7,39 Tüpraş 28.898.375.680 2,25 Türk Telekom 27.720.000.000 3,09 Aselsan 26.470.800.000 2,22 Yapı ve Kredi Bank. 26.185.858.980 0,65 Ford Otosan 26.107.704.000 5,65 İskenderun Demir Çelik 22.794.000.000 1,50 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,64 Türk Hava Yolları 19.554.600.000 0,52 Vakıflar Bankası 16.775.000.000 0,55 Anadolu Efes 14.814.473.680 1,23 Arçelik 14.420.039.895 1,60 Tofaş Oto. Fab. 13.640.000.000 3,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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