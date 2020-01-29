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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri (ilk 20)PDPD/DDKoç Holding51.275.858.5711,47Garanti Bankası49.560.000.0000,96Akbank44.044.000.0000,85Enka İnşaat33.350.000.0000,91Ereğli Demir Çelik33.005.000.0001,15İş Bankası (C)32.669.782.2000,60Turkcell31.460.000.0001,81Bim Mağazalar29.983.536.0007,41Tüpraş28.973.501.4402,26Türk Telekom28.280.000.0003,15Aselsan26.744.400.0002,24Ford Otosan26.458.614.0005,73Yapı ve Kredi Bank.26.270.329.4930,65İskenderun Demir Çelik22.736.000.0001,50Sabancı Holding20.342.827.1920,64Türk Hava Yolları19.568.400.0000,52Vakıflar Bankası16.900.000.0000,55Anadolu Efes14.624.999.9961,22Arçelik14.406.525.3311,60Tofaş Oto. Fab.13.610.000.0003,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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