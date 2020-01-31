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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 276 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Garanti Bankası 50.316.000.000 0,94 Koç Holding 49.805.037.702 1,43 Akbank 43.628.000.000 0,85 Enka İnşaat 33.850.000.000 0,92 İş Bankası (C) 33.524.776.500 0,61 Ereğli Demir Çelik 32.725.000.000 1,14 Turkcell 30.932.000.000 1,78 Bim Mağazalar 29.643.504.000 7,32 Tüpraş 28.622.914.560 2,23 Türk Telekom 27.790.000.000 3,09 Aselsan 26.972.400.000 2,26 Ford Otosan 26.002.431.000 5,63 Yapı ve Kredi Bank. 25.341.153.852 0,63 İskenderun Demir Çelik 22.446.000.000 1,48 Sabancı Holding 20.097.978.720 0,63 Türk Hava Yolları 18.933.600.000 0,50 Vakıflar Bankası 16.775.000.000 0,55 Anadolu Efes 14.471.052.628 1,20 Arçelik 14.257.865.126 1,58 Tofaş Oto. Fab. 13.180.000.000 3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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