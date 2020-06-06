Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve dünkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Endeks tarihinin bir önceki en uzun rallisi, 13 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar süren 1993'teki 12 günlük seriydi.

Analistler, özellikle holding, ticaret ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde yoğunlaşan alımların genele yayılması durumunda BIST 100 endeksinin 111.000 direncini aşabileceğini ve sırasıyla 115.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vaka sayısındaki azalma ve hükümetlerin karantina tedbirlerini kaldıracağına yönelik iyimserlikle başlayan pay piyasalarındaki yükseliş, küresel ekonomilerde beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler, döviz kurlarında azalan oynaklık ve majör merkez bankalarının ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarıyla bugüne kadar devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25'e çekmesi, Kovid-19 önlemlerinin kademeli olarak kaldırılacağı ve ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağına yönelik beklentiler pay piyasalarındaki alımların güçlenmesini sağladı.