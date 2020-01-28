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Borsada en çok değer kazanan hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,74 1,66 4,82 Çimsa 10,28 9,87 4,15 Migros Ticaret 25,72 24,76 3,88 MLP Sağlık 17,95 17,29 3,82 Good-Year 4,58 4,44 3,15 İş GMYO 1,85 1,80 2,78 Gübre Fabrik. 9,25 9,01 2,66 Anadolu Hayat Emek. 7,43 7,25 2,48 Doğuş Otomotiv 13,00 12,71 2,28 Türk Traktör 58,05 56,80 2,20 Tekfen Holding 19,85 19,43 2,16 İş Y. Men. Değ. 5,09 4,99 2,00 Vakıflar Bankası 6,71 6,58 1,98 Logo Yazılım 66,90 65,75 1,75 Eczacıbaşı İlaç 4,25 4,18 1,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,10 3,05 1,64 Tümosan Motor ve Traktör 7,21 7,10 1,55 Koza Altın 80,50 79,30 1,51 Çemtaş 8,31 8,22 1,09 Kartonsan 479,90 475,00 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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