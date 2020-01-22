FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,35 1,29 26,34 Acıpayam Selüloz 7,37 -1,07 15,70 Adana Çimento (A) 9,40 0,21 -3,19 Adana Çimento (B) 6,90 0,44 -3,23 Adana Çimento (C) 2,13 -0,93 -4,48 Adel Kalemcilik 15,55 -0,83 -0,96 Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -0,52 0,52 Afyon Çimento 6,59 -3,23 4,94 Ak Enerji 1,14 -0,87 4,59 Akbank 8,75 -1,13 7,89 Akçansa 10,04 -1,18 0,00 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -1,43 -1,90 Akfen GMYO 4,04 -2,42 -0,25 Akın Tekstil 15,11 2,44 9,57 Akiş GMYO 4,26 2,40 5,45 Akmerkez GMYO 25,76 -0,08 8,78 Aksa 14,17 -1,32 3,43 Aksa Enerji 4,07 -2,16 7,11 Aksigorta 6,79 0,59 11,49 Aksu Enerji 14,03 0,21 -5,65 Alarko Carrıer 68,00 1,12 13,33 Alarko GMYO 91,00 -0,49 -0,87 Alarko Holding 5,96 -0,50 0,17 Albaraka Türk 1,75 0,57 14,38 Alcatel Lucent Teletaş 14,39 5,04 19,52 Alkim Kağıt 6,68 3,09 19,71 Alkim Kimya 45,58 4,45 18,95 Altınyağ 0,55 0,00 34,15 Altınyunus Çeşme 9,44 -1,97 -5,51 Anadolu Cam 4,63 -0,64 6,19 Anadolu Efes 25,98 1,41 12,56 Anadolu Grubu Holding 20,30 -2,59 15,41 Anadolu Hayat Emek. 7,24 -0,14 5,85 Anadolu Isuzu 12,50 -0,79 2,71 Anadolu Sigorta 4,88 0,41 10,91 Anel Elektrik 3,62 7,10 12,77 Arçelik 22,18 0,18 6,43 Arena Bilgisayar 10,20 0,69 35,46 Armada Bilgisayar 22,22 14,36 35,57 Arsan Tekstil 4,08 -2,39 13,97 Artı Yatırım Holding 0,95 0,00 17,28 Aselsan 23,04 -0,26 10,03 Aslan Çimento 37,84 -0,99 -5,31 Ata GMYO 4,24 0,95 -6,40 Atakule GMYO 2,01 -1,47 4,69 Atlantis Yatırım Holding 0,96 -9,43 -4,00 Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 6,25 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,40 0,35 3,30 Avrasya GMYO 1,75 0,00 15,89 Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -1,04 4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,00 0,01 2,34 Avrupa Yatırım Holding 1,64 0,61 6,49 Ayen Enerji 4,09 -1,21 17,87 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,54 0,79 15,98 Aygaz 14,13 -0,77 10,05 Bagfaş 19,45 -0,92 15,64 Bak Ambalaj 7,22 -1,10 -1,77 Balatacılar Balatacılık 2,18 -9,92 75,81 Bantaş Ambalaj 3,36 -3,45 33,33 Banvit 18,16 0,78 -2,21 Baştaş Başkent Çimento 2,85 2,52 10,04 Batı Çimento 3,90 4,00 17,82 Batısöke Çimento 1,50 1,35 14,50 Bera Holding 4,22 -10,40 9,61 Berkosan Yalıtım 3,20 3,56 16,79 Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 -0,80 0,82 Beyaz Filo 3,10 -0,32 -1,90 Bilici Yatırım 5,75 -1,54 31,58 Bim Mağazalar 49,68 -0,64 6,47 Birko Mensucat 0,33 0,00 6,45 Birlik Mensucat 1,37 -1,44 20,18 Bizim Mağazaları 11,83 -0,76 5,91 Bolu Çimento 4,58 0,00 -2,55 Bomonti Elektrik 1,65 3,77 28,91 Borusan Mannesmann 12,91 0,31 12,75 Borusan Yat. Paz. 76,05 1,13 22,96 Bosch Fren Sistemleri 313,00 0,00 7,97 Bossa 8,08 -0,74 0,25 Brisa 9,31 1,53 -2,10 Burçelik 8,15 14,95 40,28 Burçelik Vana 23,00 14,31 136,87 Bursa Çimento 6,53 0,62 4,82 Carrefoursa 6,25 5,75 32,70 Ceo Event Medya 8,46 0,36 2,67 Coca Cola İçecek 44,06 0,36 13,85 Cosmos Yat. Holding 2,08 1,46 1,96 Credıtwest Faktorıng 2,39 -2,85 -17,01 Çelebi 103,60 -1,52 1,47 Çelik Halat 8,62 2,74 32,62 Çemaş Döküm 1,52 -1,30 0,00 Çemtaş 8,26 -0,60 -0,24 Çimbeton 47,88 1,61 16,04 Çimentaş 14,80 -0,40 -1,33 Çimsa 9,41 -2,39 3,63 Çuhadaroğlu Metal 3,40 -1,45 6,58 Dagi Giyim 2,75 -1,79 10,00 Dagi Yatırım Holding 4,30 -9,85 90,27 Dardanel 5,80 6,62 53,03 Datagate Bilgisayar 9,26 -3,14 18,57 Demısaş Döküm 3,64 -0,82 4,60 Denge Holding 1,43 -2,05 4,38 Deniz GMYO 5,87 3,35 16,24 Denizli Cam 9,07 -1,95 8,75 Derimod 8,99 0,45 25,91 Derlüks Deri 3,98 -1,97 -2,45 Desa Deri 4,44 -3,27 -2,20 Despec Bilgisayar 4,90 0,00 15,57 Deva Holding 9,74 1,25 8,34 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 0,00 Ditaş Doğan 10,13 -0,69 5,96 DO-CO 593,00 -0,67 5,14 Doğan Burda 6,71 4,52 10,54 Doğan Holding 1,99 -0,50 8,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 -2,72 8,48 Doğusan 2,33 -2,10 12,02 Doğuş GMYO 4,88 -0,20 7,73 Doğuş Otomotiv 12,03 2,65 26,37 Döktaş Dökümcülük 59,90 13,02 11,03 Duran Doğan Basım 19,29 -0,16 37,39 Dyo Boya 5,33 -1,84 8,78 Eczacıbaşı İlaç 4,22 0,00 13,75 Eczacıbaşı Yatırım 10,90 -1,62 7,81 Edip Gayrimenkul 1,57 -1,88 12,95 Ege Endüstri 598,30 -0,28 3,07 Ege Gübre 54,30 -0,82 9,04 Ege Profil 14,87 18,02 24,23 Ege Seramik 4,88 6,09 31,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,40 5,26 25,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 9,43 48,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 8,11 100,00 Egeplast 17,70 -4,89 41,60 Ekiz Kimya 1,41 9,30 131,15 Emek Elektrik 1,80 -1,64 13,21 Eminiş Ambalaj 1,72 -0,58 13,16 Emlak Konut GMYO 1,70 -1,16 16,44 Enerjisa Enerji 7,78 -0,51 5,28 Enka İnşaat 6,72 2,13 4,67 Erbosan 25,46 -1,09 1,92 Ereğli Demir Çelik 9,75 -1,12 7,85 Ersu Gıda 3,24 14,89 56,52 Escort Teknoloji 2,18 14,74 56,83 Etiler Gıda 2,46 -1,20 0,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 -1,09 8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,35 1,50 8,00 Euro Yat. Ort. 1,23 -1,60 4,24 Euro Yatırım Holding 1,56 -1,89 4,00 Fenerbahçe Futbol 16,19 1,82 11,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 0,88 0,44 F-M İzmit Piston 58,95 3,79 18,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,41 2,97 35,37 Ford Otosan 76,70 -1,92 8,26 Formet Çelik Kapı 2,90 -2,68 -3,33 Frigo Pak Gıda 12,00 1,18 -7,41 Galatasaray Sportif 2,24 0,45 10,34 Garanti Bankası 12,17 -2,48 9,25 Garanti Faktoring 6,00 -3,38 55,04 Garanti Yat. Ort. 1,22 -3,94 12,96 Gedik Y. Men. Değ. 10,41 -3,07 85,89 Gedik Yatırım Holding 17,71 -2,75 130,30 Gediz Ambalaj 8,49 -0,70 25,59 Gentaş 2,48 -1,98 13,24 Gersan Elektrik 3,42 -2,84 7,21 Global Men. Değ. 2,04 -1,92 8,51 Global Yat. Holding 5,22 4,61 7,19 Good-Year 4,28 -0,93 5,68 Göltaş Çimento 18,47 -1,81 3,82 Gözde Girişim 5,21 -1,14 1,36 GSD Denizcilik 3,38 -1,46 32,03 GSD Holding 1,83 -4,69 22,82 Gübre Fabrik. 9,04 6,23 0,00 Güler Yat. Holding 1,97 -2,48 -2,96 Güneş Sigorta 2,49 -0,80 14,22 Halk GMYO 1,49 0,00 22,13 Halk Sigorta 2,02 -0,98 2,02 Hatay Tekstil 7,33 0,41 6,70 Hedef Girişim 2,83 -2,41 8,43 Hektaş 10,00 -2,44 24,69 HUB Girişim 37,14 17,01 167,58 Hürriyet Gzt. 1,24 0,00 8,77 ICBC Turkey Bank 6,07 14,53 15,18 İdealist Danışmanlık 3,22 0,63 -3,01 İdealist GMYO 3,42 3,32 11,76 İhlas Ev Aletleri 2,93 -2,01 -6,39 İhlas Gayrimenkul 1,19 -2,46 -0,83 İhlas Gazetecilik 4,55 -2,78 -33,19 İhlas Holding 0,89 0,00 -2,20 İhlas Yayın Holding 1,05 9,38 2,94 İndeks Bilgisayar 12,81 -0,08 32,06 Info Yatırım 6,90 4,55 -22,47 İntema 10,30 -0,87 11,23 İpek Doğal Enerji 10,04 13,96 30,05 İskenderun Demir Çelik 8,14 -1,09 1,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladıBorsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada günlük işlemler (1),

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın ve petrol fiyatlarında 'corona' etkisi

Altın ve petrol fiyatlarında 'corona' etkisi

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

15 yıldır kasasında saklıyor! Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.