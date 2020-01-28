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Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,36 0,00 26,88 Acıpayam Selüloz 7,70 4,05 20,88 Adana Çimento (A) 9,40 -0,32 -3,19 Adana Çimento (B) 6,95 -0,57 -2,52 Adana Çimento (C) 2,21 -0,90 -0,90 Adel Kalemcilik 16,97 7,20 8,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,37 3,49 23,44 Afyon Çimento 6,88 1,33 9,55 Ak Enerji 1,29 0,78 18,35 Akbank 8,43 -1,29 3,95 Akçansa 10,43 4,40 3,88 Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 0,44 7,11 Akfen GMYO 4,02 -0,50 -0,74 Akın Tekstil 15,75 0,00 14,21 Akiş GMYO 4,46 2,29 10,40 Akmerkez GMYO 25,82 -0,62 9,04 Aksa 14,23 -0,42 3,87 Aksa Enerji 4,14 -1,43 8,95 Aksigorta 6,66 -0,30 9,36 Aksu Enerji 12,95 -4,85 -12,91 Alarko Carrıer 63,80 -1,54 6,33 Alarko GMYO 91,40 -0,27 -0,44 Alarko Holding 6,19 0,49 4,03 Albaraka Türk 1,73 -0,57 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 16,33 -3,94 35,63 Alkim Kağıt 6,75 2,90 20,97 Alkim Kimya 45,00 0,58 17,43 Altınyağ 0,58 -3,33 41,46 Altınyunus Çeşme 9,53 0,00 -4,60 Anadolu Cam 4,62 0,65 5,96 Anadolu Efes 25,02 -2,95 8,41 Anadolu Grubu Holding 20,00 -0,89 13,70 Anadolu Hayat Emek. 7,43 2,48 8,63 Anadolu Isuzu 11,85 -2,87 -2,63 Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95 Anel Elektrik 3,41 -0,87 6,23 Arçelik 21,34 -1,39 2,40 Arena Bilgisayar 11,15 6,19 48,07 Armada Bilgisayar 30,00 7,91 83,04 Arsan Tekstil 4,38 0,00 22,35 Artı Yatırım Holding 0,99 0,00 22,22 Aselsan 23,22 -0,85 10,89 Aslan Çimento 40,72 3,82 1,90 Ata GMYO 4,02 -0,74 -11,26 Atakule GMYO 2,15 -4,02 11,98 Atlantis Yatırım Holding 0,99 4,21 -1,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 1,82 16,67 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,28 1,15 Avrasya GMYO 1,92 2,13 27,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -1,50 8,24 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,40 0,01 2,37 Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,26 1,95 Ayen Enerji 4,14 0,00 19,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,97 10,00 35,62 Aygaz 13,27 0,84 3,35 Bagfaş 19,63 -1,21 16,71 Bak Ambalaj 8,13 9,27 10,61 Balatacılar Balatacılık 2,17 -5,65 75,00 Bantaş Ambalaj 3,45 -3,09 36,90 Banvit 19,30 2,71 3,93 Baştaş Başkent Çimento 2,95 -1,01 13,90 Batı Çimento 3,95 0,51 19,34 Batısöke Çimento 1,52 -0,65 16,03 Bera Holding 4,41 1,85 14,55 Berkosan Yalıtım 3,35 6,35 22,26 Beşiktaş Futbol Yat. 2,53 1,20 3,27 Beyaz Filo 3,46 9,84 9,49 Bilici Yatırım 5,68 0,00 29,98 Bim Mağazalar 49,24 0,08 5,53 Birko Mensucat 0,34 3,03 9,68 Birlik Mensucat 1,50 -3,85 31,58 Bizim Mağazaları 11,95 -1,65 6,98 Bolu Çimento 4,66 0,22 -0,85 Bomonti Elektrik 1,50 -0,66 17,19 Borusan Mannesmann 12,95 0,62 13,10 Borusan Yat. Paz. 72,20 -1,77 16,73 Bosch Fren Sistemleri 312,30 -0,45 7,73 Bossa 8,37 0,72 3,85 Brisa 9,12 -0,44 -4,10 Burçelik 10,00 3,52 72,12 Burçelik Vana 20,00 10,62 105,97 Bursa Çimento 6,72 -0,30 7,87 Carrefoursa 8,00 3,09 69,85 Ceo Event Medya 7,30 -1,22 -11,41 Coca Cola İçecek 44,32 -0,63 14,52 Cosmos Yat. Holding 2,58 9,79 26,47 Credıtwest Faktorıng 2,51 0,40 -12,85 Çelebi 102,40 0,20 0,29 Çelik Halat 8,27 -2,71 27,23 Çemaş Döküm 1,25 -1,57 -0,28 Çemtaş 8,31 1,09 0,36 Çimbeton 49,40 2,36 19,73 Çimentaş 17,52 7,82 16,80 Çimsa 10,28 4,15 13,22 Çuhadaroğlu Metal 3,71 -0,80 16,30 Dagi Giyim 2,86 2,88 14,40 Dagi Yatırım Holding 4,26 0,95 88,50 Dardanel 7,35 5,00 93,93 Datagate Bilgisayar 10,11 -2,32 29,45 Demısaş Döküm 4,02 -2,66 15,52 Denge Holding 1,38 -0,72 0,73 Deniz GMYO 5,75 -0,86 13,86 Denizli Cam 9,54 3,58 14,39 Derimod 10,24 -7,58 43,42 Derlüks Deri 3,94 -0,25 -3,43 Desa Deri 4,58 2,69 0,88 Despec Bilgisayar 6,02 19,92 41,98 Deva Holding 10,66 -1,11 18,58 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -2,56 Ditaş Doğan 9,60 -1,13 0,42 DO-CO 598,60 0,13 6,13 Doğan Burda 6,70 -5,50 10,38 Doğan Holding 2,06 -0,48 11,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 2,73 36,97 Doğusan 2,51 3,72 20,67 Doğuş GMYO 7,04 19,93 55,41 Doğuş Otomotiv 13,00 2,28 36,55 Döktaş Dökümcülük 66,00 8,20 22,34 Duran Doğan Basım 22,10 -5,31 57,41 Dyo Boya 6,73 2,28 37,35 Eczacıbaşı İlaç 4,25 1,67 14,56 Eczacıbaşı Yatırım 11,34 0,80 12,17 Edip Gayrimenkul 1,88 6,21 35,25 Ege Endüstri 649,50 -1,10 11,89 Ege Gübre 54,65 -2,24 9,74 Ege Profil 15,08 0,20 25,98 Ege Seramik 5,10 -0,20 37,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,44 0,00 37,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,67 -8,22 71,79 Egeli&Co Yatırım Holding 0,45 2,27 125,00 Egeplast 15,40 -1,97 23,20 Ekiz Kimya 1,29 9,32 111,48 Emek Elektrik 1,96 0,00 23,27 Eminiş Ambalaj 1,67 0,60 9,87 Emlak Konut GMYO 1,66 0,61 13,70 Enerjisa Enerji 7,82 -0,38 5,82 Enka İnşaat 6,67 -0,60 3,89 Erbosan 25,92 0,86 3,76 Ereğli Demir Çelik 9,36 -0,53 3,54 Ersu Gıda 3,82 -7,73 84,54 Escort Teknoloji 2,84 -13,94 104,32 Etiler Gıda 2,41 0,84 -1,63 Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 -0,54 10,18 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,05 19,20 Euro Yat. Ort. 1,28 0,00 8,47 Euro Yatırım Holding 1,60 -0,62 6,67 Fenerbahçe Futbol 17,36 1,11 19,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,81 0,42 5,25 F-M İzmit Piston 60,25 0,42 20,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,63 -4,23 38,23 Ford Otosan 74,40 0,47 5,01 Formet Çelik Kapı 2,87 -5,59 -4,33 Frigo Pak Gıda 13,50 1,89 4,17 Galatasaray Sportif 2,35 3,52 15,76 Garanti Bankası 11,79 0,17 5,83 Garanti Faktoring 5,71 -1,38 47,55 Garanti Yat. Ort. 1,73 14,57 60,19 Gedik Y. Men. Değ. 9,56 -0,73 70,71 Gedik Yatırım Holding 24,00 0,00 212,09 Gediz Ambalaj 8,72 -1,91 28,99 Gentaş 2,50 -0,79 14,16 Gersan Elektrik 3,65 -1,08 14,42 Global Men. Değ. 2,15 -3,15 14,36 Global Yat. Holding 4,99 -0,40 2,46 Good-Year 4,58 3,15 13,09 Göltaş Çimento 18,31 1,72 2,92 Gözde Girişim 5,15 -1,90 0,19 GSD Denizcilik 3,56 3,19 39,06 GSD Holding 1,68 -2,33 12,75 Gübre Fabrik. 9,25 2,66 2,32 Güler Yat. Holding 2,25 0,00 10,84 Güneş Sigorta 2,65 0,38 21,56 Halk GMYO 1,55 -0,64 27,05 Halk Sigorta 2,03 -1,46 2,53 Hatay Tekstil 7,67 0,00 11,64 Hedef Girişim 2,79 -1,41 6,90 Hektaş 10,55 0,96 31,55 HUB Girişim 40,12 -12,21 189,05 Hürriyet Gzt. 1,18 -0,84 3,51 ICBC Turkey Bank 5,79 0,87 9,87 İdealist Danışmanlık 3,16 0,00 -4,82 İdealist GMYO 3,61 5,87 17,97 İhlas Ev Aletleri 2,90 1,75 -7,35 İhlas Gayrimenkul 1,14 -0,87 -5,00 İhlas Gazetecilik 4,50 0,00 -33,92 İhlas Holding 0,86 -1,15 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,01 -3,81 -0,98 İndeks Bilgisayar 13,22 -0,97 36,29 Info Yatırım 7,20 4,35 -19,10 İntema 11,46 -1,72 23,76 İpek Doğal Enerji 9,79 0,72 26,81 İskenderun Demir Çelik 7,86 -0,51 -1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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