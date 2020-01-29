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Borsada günlük işlemler (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 2,33 32,67 İş Bankası (B) 43.000,00 1,90 42,48 İş Bankası (C) 7,20 -0,41 12,32 İş Bankası (Kur.) 300.000,00 -0,50 42,86 İş Fin.Kir. 4,39 0,69 15,53 İş Girişim 5,54 -2,46 45,79 İş GMYO 1,84 -0,54 4,55 İş Y. Men. Değ. 4,99 -1,96 10,89 İş Yat. Ort. 1,96 0,00 6,52 İşbir Holding 505,60 -2,96 17,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52 İttifak Holding 3,35 -2,33 -9,95 İz Hayvancılık Tarım 2,67 -0,74 2,05 İzmir Demir Çelik 9,79 1,98 19,54 İzmir Fırça 1,75 0,00 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 59,95 -2,36 2,83 Kafein Yazılım 15,44 -7,16 38,60 Kapital Yat. Holding 3,10 -0,64 28,10 Kaplamin 5,50 0,92 -0,90 Kardemir (A) 2,82 -2,76 6,42 Kardemir (B) 2,82 -2,08 6,82 Kardemir (D) 2,83 -2,08 6,39 Karel Elektronik 18,04 -2,64 24,16 Karsan Otomotiv 1,70 -2,30 7,59 Karsu Tekstil 3,07 -1,60 -5,25 Karsusan Su Ürünleri San. 8,00 0,88 -14,80 Kartonsan 470,10 -2,04 20,57 Katmerciler Ekipman 4,14 -0,72 7,81 Kent Gıda 196,00 -0,51 11,49 Kerevitaş Gıda 3,35 -2,62 2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,48 2,13 -12,73 Kiler GMYO 3,92 -6,22 3,43 Klimasan Klima 20,92 8,84 -5,25 Koç Holding 20,20 0,80 -0,59 Konfrut Gıda 8,53 2,77 9,08 Konya Çimento 298,30 2,09 9,95 Kordsa Teknik Tekstil 14,10 -1,19 7,80 Koza Altın 78,75 -2,17 6,35 Koza Madencilik 10,60 -0,75 5,68 Körfez GMYO 3,10 -4,91 29,71 Kristal Kola 2,31 8,96 52,98 Kron Telekomünikasyon 18,38 -9,28 44,50 Kuştur Kuşadası Turizm 23,34 6,09 -1,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,97 0,00 19,39 Kütahya Porselen 9,87 -9,86 49,09 Lider Faktoring 4,83 0,21 31,61 Link Bilgisayar 23,02 -7,55 26,83 Logo Yazılım 65,50 -2,09 7,73 Lokman Hekim Sağlık 5,99 -0,66 3,63 Lüks Kadife 10,22 -1,16 18,29 Makina Takım 2,18 -0,91 15,96 Mardin Çimento 5,57 1,09 -5,91 Marka Yatırım Holding 1,43 -2,05 21,19 Marmaris Altınyunus 97,00 -0,77 36,62 Marshall 51,20 2,94 7,70 Martı GMYO 1,75 9,37 73,27 Martı Otel 1,24 2,48 36,26 Mavi Giyim 57,30 -1,38 -1,04 Mazhar Zorlu Holding 15,95 10,00 31,93 Mega Polietilen 2,56 -1,54 16,36 Menderes Tekstil 1,38 0,73 5,34 Mensa 0,38 2,70 18,75 Merit Turizm 24,40 0,74 25,51 Merko Gıda 1,21 -2,42 15,24 Metal Gayrimenkul 1,04 -1,89 14,29 Metemtur Otelcilik 2,04 -7,27 14,61 Metro Holding 1,50 0,67 8,70 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 -2,88 20,41 Metro Yatırım Ortaklığı 5,20 -3,53 -35,96 Migros Ticaret 25,30 -1,63 4,46 Milpa 2,83 0,71 29,22 Mistral GMYO 2,25 4,65 19,05 MLP Sağlık 17,78 -0,95 11,13 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 0,93 -5,26 Mondi Tire Kutsan 9,14 -3,79 120,77 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,38 -8,76 52,36 Net Holding 2,49 -2,73 -4,23 Netaş Telekom. 15,03 -5,35 15,08 Niğbaş Niğde Beton 5,34 -3,78 -13,87 Nuh Çimento 12,00 4,71 1,01 Nurol GMYO 4,60 5,75 28,85 Odaş Elektrik 2,13 9,23 47,33 Olmuksan-IP 7,59 0,13 20,86 Orge Enerji Elektrik 5,71 -1,55 15,12 Orma Orman Mahsulleri 5,60 -9,24 102,90 Osmanlı Menkul 7,21 -9,99 71,67 Ostim Endüstriyel Yat 2,04 -1,45 21,43 Otokar 165,10 1,73 3,84 Oyak Yat. Ort. 2,49 -1,19 6,87 Oylum Sınai Yatırımlar 6,37 11,95 25,15 Özak GMYO 3,24 0,62 26,07 Özbal Çelik Boru 2,27 2,71 35,93 Özderici GMYO 1,92 -3,52 22,29 Özerden Plastik 2,48 -6,77 8,77 Panora GMYO 6,41 0,47 3,39 Papilon Savunma 10,14 -11,36 30,84 Park Elek.Madencilik 3,71 -0,80 21,64 Parsan 17,61 -1,18 3,96 Pegasus 69,55 -1,28 -19,50 Peker GMYO 3,17 -0,63 1,28 Penguen Gıda 3,19 -0,31 54,11 Pera GMYO 1,16 0,87 23,40 Pergamon Dış Ticaret 11,02 5,05 37,41 Petkim 4,04 -1,22 6,04 Petrokent Turizm 201,80 0,90 57,53 Pınar Et Ve Un 10,21 -1,07 11,34 Pınar Su 2,83 0,00 21,98 Pınar Süt 14,48 -4,30 14,29 Plastikkart 9,60 -0,52 3,56 Polisan Holding 3,34 -2,34 10,23 Politeknik Metal 76,10 1,47 -1,17 Prizma Press Matbaacılık 5,00 -0,79 16,28 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.151,80 0,06 3,97 QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -10,17 -0,08 QNB Finansbank 56,65 -5,58 51,07 Ral Yatırım Holding 6,25 -0,64 -8,09 Ray Sigorta 4,38 -3,31 28,07 Reysaş GMYO 6,76 -19,91 47,28 Reysaş Lojistik 7,37 -19,98 68,26 Rhea Girişim 1,53 3,38 28,57 Rodrigo Tekstil 1,87 -0,53 3,31 Royal Halı 2,07 9,52 51,09 RTA Laboratuvarları 2,48 -7,46 6,90 Sabancı Holding 9,90 -0,80 3,77 Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 0,94 -1,83 Salix Yatırım Holding 8,50 -7,10 17,89 Sanel Mühendislik 3,95 -1,25 -2,47 Sanifoam Sünger 5,67 0,53 13,40 Sanko Pazarlama 8,24 0,37 6,46 Saray Matbaacılık 2,53 -2,32 41,34 Sarkuysan 6,27 -1,42 29,81 Sasa Polyester 7,92 0,25 2,46 Say Reklamcılık 2,63 2,33 17,41 Sekuro Plastik 5,59 -4,93 4,29 Selçuk Ecza Deposu 6,91 1,17 13,28 Selçuk Gıda 1,77 -0,56 2,91 Senkron Güvenlik 3,08 0,00 12,82 Serve Film Prodüksiyon 1,50 2,74 -5,66 Servet GMYO 12,34 -1,04 45,18 Seyitler Kimya 7,20 -1,37 6,04 Silverline Endüstri 3,15 -0,32 45,83 Sinpaş GMYO 1,40 -2,78 20,69 Smartiks Yazılım 11,00 -6,38 12,13 Soda Sanayii 6,51 0,31 5,34 Sodaş Sodyum Sanayii 14,88 9,98 52,30 Söktaş 3,60 1,41 35,85 Sönmez Filament 6,72 -4,00 37,70 Sönmez Pamuklu 6,70 -4,29 36,18 Sumaş Suni Tahta 9,98 -0,20 0,81 Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,80 4,39 Şekerbank 1,39 -1,42 6,11 Şişe Cam 5,03 -0,20 -4,55 Şok Marketler 11,12 -0,27 3,35 T. Halk Bankası 6,90 -0,58 16,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,48 0,04 2,02 T.S.K.B. 1,34 0,75 10,74 T.Tuborg 15,80 1,22 32,77 Taç Tarım Ürünleri 2,97 -1,00 -4,81 Tat Gıda 7,32 -3,43 16,38 TAV Havalimanları 26,88 0,30 -7,88 Taze Kuru Gıda 7,76 -0,26 7,18 Tek-Art Turizm 1,41 1,44 11,90 Tekfen Holding 19,60 -1,26 1,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,79 -14,66 109,29 Temapol Polimer Plastik 6,36 -4,36 21,84 TGS Dış Ticaret 6,16 -5,08 31,91 Tofaş Oto. Fab. 27,38 0,37 1,94 Torunlar GMYO 2,98 -1,97 8,36 Trabzon Liman 12,05 -1,55 13,04 Trabzonspor Sportif 2,77 -1,77 28,84 Trakya Cam 3,37 -0,59 -3,71 Trend GMYO 2,87 2,50 30,45 TSKB GMYO 1,69 -6,11 26,12 Tuğçelik 4,40 -1,79 11,39 Tukaş 15,40 0,00 24,70 Turcas Petrol 3,37 1,20 26,22 Turkcell 14,20 1,79 2,90 Tümosan Motor ve Traktör 7,03 -2,50 9,67 Tüpraş 114,10 -1,13 -10,02 Türk Hava Yolları 14,08 -0,64 -2,63 Türk Prysmian Kablo 4,38 1,15 68,46 Türk Telekom 8,11 2,40 10,04 Türk Traktör 58,90 1,46 6,32 Türker Proje Gayrimenkul 43,80 -5,56 4,29 Ufuk Yatırım 4,20 -7,08 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,54 4,10 19,81 Ulusoy Elektrik 36,22 14,26 36,17 Ulusoy Un Sanayi 4,24 2,42 10,99 Umpaş Holding 0,63 -3,08 1,61 Uşak Seramik 1,90 3,26 12,43 Utopya Turizm 6,00 0,50 21,95 Uzertaş Boya 2,37 9,22 6,76 Ülker Bisküvi 24,16 -0,17 8,05 Ünye Çimento 5,33 0,76 -0,93 Vakıf Fin. Kir. 2,40 0,00 -0,83 Vakıf GMYO 2,76 -2,13 11,74 Vakıf Yat. Ort. 2,42 -0,82 3,86 Vakıflar Bankası 6,66 -0,75 20,87 Vakko Tekstil 5,95 -4,19 31,06 Vanet Gıda 1,41 0,00 -1,40 Verusa Holding 20,60 0,10 10,99 Verusaturk Girisim 6,49 1,25 20,41 Vestel 13,81 0,00 9,43 Vestel Beyaz Eşya 26,60 -2,85 23,15 Viking Kağıt 3,93 -12,08 110,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,83 0,35 16,94 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 -2,90 21,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,41 2,35 18,18 Yataş 8,56 -1,27 16,62 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,27 -2,16 40,99 Yeni Gimat GMYO 12,80 0,39 -1,61 Yeşil GMYO 0,72 4,35 12,50 Yeşil Yapı 0,78 6,85 18,18 Yeşil Yatırım Holding 10,66 0,09 -5,08 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.899,80 -0,12 32,42 Yonga Mobilya 8,16 1,49 -11,69 Yükselen Çelik 7,61 -1,68 24,14 Yünsa 14,15 -7,52 40,24 Zorlu Enerji 1,69 -1,17 3,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(SON)

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