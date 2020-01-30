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Borsada günün ilk yarısı (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,27 -3,40 22,04 Acıpayam Selüloz 7,67 -4,36 20,41 Adana Çimento (A) 9,57 -0,10 -1,44 Adana Çimento (B) 6,99 0,00 -1,96 Adana Çimento (C) 2,23 -2,62 0,00 Adel Kalemcilik 15,96 -2,09 1,66 Adese Alışveriş Ticaret 2,36 -3,28 22,92 Afyon Çimento 7,97 -3,39 26,91 Ak Enerji 1,24 0,00 13,76 Akbank 8,35 0,85 2,96 Akçansa 10,31 -2,92 2,69 Akdenız Güvenlık Hız. 2,15 -2,71 1,90 Akfen GMYO 4,06 -4,69 0,25 Akın Tekstil 15,66 -2,73 13,56 Akiş GMYO 4,16 -3,70 2,97 Akmerkez GMYO 25,40 -1,85 7,26 Aksa 14,10 -0,35 2,92 Aksa Enerji 4,07 -0,97 7,11 Aksigorta 6,64 -0,15 9,03 Aksu Enerji 12,48 -2,35 -16,07 Alarko Carrıer 66,00 4,51 10,00 Alarko GMYO 88,70 -1,44 -3,38 Alarko Holding 6,13 -0,49 3,03 Albaraka Türk 1,69 -1,74 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 14,86 -1,78 23,42 Alkim Kağıt 6,62 -2,36 18,64 Alkim Kimya 44,22 -1,34 15,40 Altınyağ 0,55 -5,17 34,15 Altınyunus Çeşme 9,20 -2,13 -7,91 Anadolu Cam 4,54 -0,66 4,13 Anadolu Efes 24,62 -0,73 6,67 Anadolu Grubu Holding 19,47 -1,17 10,69 Anadolu Hayat Emek. 7,16 -0,28 4,68 Anadolu Isuzu 11,87 -1,41 -2,47 Anadolu Sigorta 4,88 -1,81 10,91 Anel Elektrik 3,34 -0,30 4,05 Arçelik 21,30 0,19 2,21 Arena Bilgisayar 9,78 -4,59 29,88 Armada Bilgisayar 21,68 -14,98 32,28 Arsan Tekstil 4,35 0,00 21,51 Artı Yatırım Holding 0,99 0,00 22,22 Aselsan 23,52 1,03 12,32 Aslan Çimento 41,46 -4,29 3,75 Ata GMYO 4,06 2,01 -10,38 Atakule GMYO 2,08 -2,80 8,33 Atlantis Yatırım Holding 1,04 2,97 4,00 Atlas Yat. Ort. 1,59 -3,64 10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 -0,57 0,43 Avrasya GMYO 1,89 -1,05 25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -1,53 6,04 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,60 0,01 2,39 Avrupa Yatırım Holding 1,55 -1,27 0,65 Ayen Enerji 4,15 -1,66 19,60 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,95 -3,91 34,70 Aygaz 13,15 -1,65 2,41 Bagfaş 19,05 -1,55 13,26 Bak Ambalaj 7,34 -3,55 -0,14 Balatacılar Balatacılık 1,77 -9,69 42,74 Bantaş Ambalaj 3,28 -2,09 30,16 Banvit 18,72 -1,16 0,81 Baştaş Başkent Çimento 3,09 -0,32 19,31 Batı Çimento 3,84 -2,04 16,01 Batısöke Çimento 1,50 -1,32 14,50 Bera Holding 4,42 -2,43 14,81 Berkosan Yalıtım 3,21 -3,31 17,15 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -0,40 2,45 Beyaz Filo 4,18 10,00 32,28 Bilici Yatırım 5,65 -0,70 29,29 Bim Mağazalar 49,44 -0,68 5,96 Birko Mensucat 0,32 -3,03 3,23 Birlik Mensucat 1,45 -2,68 27,19 Bizim Mağazaları 11,17 -3,29 0,00 Bolu Çimento 4,70 -0,84 0,00 Bomonti Elektrik 1,35 -9,40 5,47 Borusan Mannesmann 12,94 -1,37 13,01 Borusan Yat. Paz. 70,25 -2,77 13,58 Bosch Fren Sistemleri 302,10 -2,55 4,21 Bossa 8,75 -1,57 8,56 Brisa 9,56 4,82 0,53 Burçelik 7,43 -14,99 27,88 Burçelik Vana 14,45 -15,00 48,82 Bursa Çimento 6,55 -3,11 5,14 Carrefoursa 6,59 -13,06 39,92 Ceo Event Medya 7,04 -2,76 -14,56 Coca Cola İçecek 44,48 -0,18 14,94 Cosmos Yat. Holding 2,57 -6,55 25,98 Credıtwest Faktorıng 2,40 -0,41 -16,67 Çelebi 100,40 -1,95 -1,67 Çelik Halat 8,24 -0,24 26,77 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -2,67 Çemtaş 8,35 0,36 0,85 Çimbeton 49,76 -0,68 20,60 Çimentaş 17,20 -7,03 14,67 Çimsa 9,95 -2,93 9,58 Çuhadaroğlu Metal 3,53 -2,22 10,66 Dagi Giyim 2,89 -1,70 15,60 Dagi Yatırım Holding 3,95 -3,66 74,78 Dardanel 5,96 -9,97 57,26 Datagate Bilgisayar 9,57 -2,35 22,54 Demısaş Döküm 4,08 1,24 17,24 Denge Holding 1,38 -0,72 0,73 Deniz GMYO 5,62 -2,94 11,29 Denizli Cam 9,77 1,66 17,15 Derimod 9,57 -3,63 34,03 Derlüks Deri 3,95 0,00 -3,19 Desa Deri 4,76 -13,30 4,85 Despec Bilgisayar 5,85 -6,85 37,97 Deva Holding 10,82 -0,09 20,36 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85 Ditaş Doğan 9,40 -0,21 -1,67 DO-CO 590,00 -0,84 4,61 Doğan Burda 6,43 0,31 5,93 Doğan Holding 2,04 0,00 10,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,12 -2,30 28,48 Doğusan 2,63 -2,59 26,44 Doğuş GMYO 6,03 -4,74 33,11 Doğuş Otomotiv 12,29 1,07 29,10 Döktaş Dökümcülük 63,00 -4,40 16,77 Duran Doğan Basım 21,10 5,18 50,28 Dyo Boya 6,56 0,15 33,88 Eczacıbaşı İlaç 4,12 -0,72 11,05 Eczacıbaşı Yatırım 11,08 -1,07 9,59 Edip Gayrimenkul 1,74 -3,33 25,18 Ege Endüstri 653,50 -1,39 12,58 Ege Gübre 53,70 -1,47 7,83 Ege Profil 13,80 -5,80 15,29 Ege Seramik 5,10 -0,20 37,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,48 2,13 50,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,76 4,11 94,87 Egeli&Co Yatırım Holding 0,50 2,04 150,00 Egeplast 16,28 -3,38 30,24 Ekiz Kimya 1,46 3,55 139,34 Emek Elektrik 1,92 -1,54 20,75 Eminiş Ambalaj 1,71 0,59 12,50 Emlak Konut GMYO 1,66 -0,60 13,70 Enerjisa Enerji 8,00 -1,72 8,25 Enka İnşaat 6,64 -0,30 3,43 Erbosan 25,82 -0,39 3,36 Ereğli Demir Çelik 9,37 -1,06 3,65 Ersu Gıda 3,15 -14,86 52,17 Escort Teknoloji 2,21 -8,68 58,99 Etiler Gıda 2,32 -1,28 -5,31 Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 -3,55 13,77 Euro Trend Yat. Ort. 1,41 -2,76 12,80 Euro Yat. Ort. 1,34 1,52 13,56 Euro Yatırım Holding 1,56 -0,64 4,00 Fenerbahçe Futbol 16,90 -1,17 16,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,81 -2,24 5,25 F-M İzmit Piston 57,45 -3,12 15,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,19 -5,94 19,51 Ford Otosan 74,40 -2,36 5,01 Formet Çelik Kapı 2,60 -7,14 -13,33 Frigo Pak Gıda 12,00 -1,23 -7,41 Galatasaray Sportif 2,29 -1,72 12,81 Garanti Bankası 12,00 1,27 7,72 Garanti Faktoring 5,41 -0,92 39,79 Garanti Yat. Ort. 1,68 1,82 55,56 Gedik Y. Men. Değ. 9,50 -1,04 69,64 Gedik Yatırım Holding 17,34 -15,00 125,49 Gediz Ambalaj 8,98 -4,16 32,84 Gentaş 2,49 0,81 13,70 Gersan Elektrik 3,48 -0,57 9,09 Global Men. Değ. 2,03 -0,98 7,98 Global Yat. Holding 4,79 -1,03 -1,64 Good-Year 4,86 3,62 20,00 Göltaş Çimento 18,77 -1,21 5,51 Gözde Girişim 5,00 -1,38 -2,72 GSD Denizcilik 3,21 -6,96 25,39 GSD Holding 1,58 -2,47 6,04 Gübre Fabrik. 10,47 2,25 15,82 Güler Yat. Holding 2,24 -0,88 10,34 Güneş Sigorta 2,59 -1,15 18,81 Halk GMYO 1,50 -1,32 22,95 Halk Sigorta 1,98 0,00 0,00 Hatay Tekstil 8,36 1,33 21,69 Hedef Girişim 2,79 0,00 6,90 Hektaş 10,17 -1,26 26,81 HUB Girişim 25,68 -20,00 85,01 Hürriyet Gzt. 1,18 0,00 3,51 ICBC Turkey Bank 5,75 -0,86 9,11 İdealist Danışmanlık 3,24 -0,61 -2,41 İdealist GMYO 3,33 -2,63 8,82 İhlas Ev Aletleri 2,90 2,11 -7,35 İhlas Gayrimenkul 1,15 0,00 -4,17 İhlas Gazetecilik 4,40 -1,12 -35,39 İhlas Holding 0,87 0,00 -4,40 İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98 İndeks Bilgisayar 12,83 -0,85 32,27 Info Yatırım 7,50 2,18 -15,73 İntema 10,79 -3,66 16,52 İpek Doğal Enerji 10,03 2,77 29,92 İskenderun Demir Çelik 7,73 -1,15 -3,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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