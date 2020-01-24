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Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.990.113.000 Kardemir (D) 807.181.804 Petkim 802.547.518 Garanti Bankası 653.158.605 Güneş Sigorta 455.642.635 T. Halk Bankası 447.152.121 İpek Doğal Enerji 417.452.705 Emlak Konut GMYO 351.994.093 Aselsan 311.969.407 İş Fin.Kir. 304.717.652 Tüpraş 297.038.952 Akbank 259.802.895 T.S.K.B. 242.847.954 Vakıflar Bankası 232.376.737 Şişe Cam 226.440.137 İş Bankası (C) 217.161.131 Türk Telekom 208.354.397 Soda Sanayii 199.240.405 Koza Madencilik 189.033.779 Albaraka Türk 176.563.595(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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