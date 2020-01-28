Borsada işlem hacmi sıralaması,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.844.343.685 Kardemir (D) 701.554.907 Petkim 690.792.149 Aselsan 507.403.880 İş GMYO 472.080.849 Garanti Bankası 409.834.302 Tüpraş 378.751.003 Akbank 334.239.171 İpek Doğal Enerji 284.509.481 T. Halk Bankası 278.329.909 Güneş Sigorta 254.767.898 Karsan Otomotiv 240.131.373 Odaş Elektrik 239.531.628 Emlak Konut GMYO 235.954.638 İş Fin.Kir. 232.153.847 Yapı ve Kredi Bank. 219.201.688 Albaraka Türk 215.367.604 Şişe Cam 209.395.470 Ereğli Demir Çelik 183.481.530 Eczacıbaşı İlaç 177.775.553 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

