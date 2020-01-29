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Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.345.056.371 Kardemir (D) 809.834.872 İş Fin.Kir. 671.221.519 Odaş Elektrik 622.722.151 Petkim 611.203.768 Aselsan 482.449.988 Garanti Bankası 409.427.028 İş GMYO 385.312.920 Akbank 331.972.327 Tüpraş 315.521.094 İpek Doğal Enerji 216.281.066 T. Halk Bankası 216.028.590 Yapı ve Kredi Bank. 213.501.256 Şişe Cam 211.570.481 Turkcell 196.288.342 Ereğli Demir Çelik 195.093.437 Emlak Konut GMYO 175.261.280 Gübre Fabrik. 169.531.440 Türk Telekom 156.056.593 Albaraka Türk 151.510.444 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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