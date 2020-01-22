Borsada şehir endekslerinin değişimi,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.558 -0,45 BIST ANKARA 162.856 0,84 BIST ANTALYA 107.870 -0,44 BIST BALIKESİR 118.815 -0,01 BIST BURSA 219.588 0,44 BIST DENIZLI 150.383 0,89 BIST ISTANBUL 124.457 -0,35 BIST IZMIR 216.413 0,52 BIST KAYSERI 527.427 -0,28 BIST KOCAELI 251.057 -0,45 BIST KONYA 101.432 -5,25 BIST TEKIRDAĞ 445.524 0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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