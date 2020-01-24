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Borsada şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.416 -1,43 BIST ANKARA 163.218 0,42 BIST ANTALYA 110.381 -0,76 BIST BALIKESİR 123.943 -0,01 BIST BURSA 217.115 -0,57 BIST DENIZLI 150.990 0,92 BIST ISTANBUL 123.855 -0,13 BIST IZMIR 220.792 1,25 BIST KAYSERI 540.752 2,04 BIST KOCAELI 248.333 -0,77 BIST KONYA 105.444 1,12 BIST TEKIRDAĞ 490.650 6,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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