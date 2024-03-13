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Borsadaki düşüş sonrası Akbank devre kesti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 17:08
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Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybı sonrası Akbank hisse senedi önceki gün 43.78 TL’den kapatırken bugün 41.740 TL’yi görünce devre kesici işlemleri durdurdu.

Borsadaki düşüş sonrası Akbank devre kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi. Akbank hisse senedi önceki gün 43.78 TL’den kapatırken bugün 41.740 TL’yi görünce devre kesici işlemleri durdurdu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar XBANK’ın yüzde 4’ün üzerinde düşmesine neden olurken, Akbank hisse senedi yüzde 5’e yakın düşmesi üzerine devre kesici devreye girdi ve işlemler durdu. İş Bankası da banka hisseleri arasında en sert düşüş yaşayanlar arasında yer aldı.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azalışla 8.944,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.


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