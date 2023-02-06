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Borsadaki harekete karşı yeni düzenleme! Bakan Nebati duyurdu: ‘Dünya tarihinde böyle bir ralli yok…’

06.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Planınızı seçime kadar değil 2023 sonuna göre yapın” çağrısında bulunurken, Ocak ayı enflasyonu için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. ‘Biz ingiltere değiliz” diyen Nebati, borsadaki hareketliliğe ilişkin, “Dünya tarihinde böyle uzun soluklu bir ralli yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Borsadaki harekete karşı yeni düzenleme! Bakan Nebati duyurdu: ‘Dünya tarihinde böyle bir ralli yok…’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati borsadaki hareketlilik, seçim, enflasyon, EYT, Merkez Bankası gibi konularda çok kritik açıklamalara imza attı. Nebati iş dünyasına seslenerek, “Planlarınızı seçime kadar değil 2023 sonuna göre yapın” çağrısında bulundu. EYT içinse, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile memur ve emekliye yapılan yüzde 30’luk zammın bütçeye yükü yok” dedi.

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Bakan Nebati Dünya Gazete’sinden Jülide Yiğittürk Gürdamar’a konuşurken Borsa İstanbul’da son dönemde algoritmik işlemler ile ilgili kendilerine şikayet gelip gelmediği konusuna da açıklık getirdi. “SPK ve borsamızla birlikte bu şekilde işlem yapan hesapları biliyor ve yakından takip ediyoruz. Bu hesapların da piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemelerimize tabi olduğunu belirtmeliyim” diyen Bakan Nebati şunları söyledi:

“Fakat borsamız ve sektörle istişare ederek bu alandaki kural setlerini geliştirmeyi planlıyoruz. Sermaye piyasalarımız 2021 yılı başından itibaren halka arzlarla büyümesini sürdürmüştür. Bu yıl Ocak ayında gerçekleştirilen 5 adet halka arzla birlikte 2021 yılı başından itibaren toplam 97 adet şirket toplam 45 milyar TL’lik halka arz yapmıştır. Yatırımcı sayısının 4 milyona ulaşması da sermaye piyasalarımızın gelişimi ve sermayenin tabana yayılması anlamında çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde halka arzların yanında yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, alternatif yatırım fonları dediğimiz girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafındaki gelişmelerle birlikte sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasını ve tabana yayılmasını ve müteakiben de ülkemizde finansal sektörden aldığı payın daha da artırılmasını hedefliyoruz.”

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“DÜNYA TARİHİNDE BÖYLE BİR RALLİ YOK”

Borsa İstanbul’daki 8 gündür üst üste yaşanan düşüş ile ilgili olarak Bakan Nebati, şunları söyledi:

“Borsa 14-15 aydır aralıksız büyüyor. Dünya tarihinde böyle uzun soluklu bir ralli yok. Fiyatlamalar üzerinden yorum yapmak yanlış. Vatandaş istediği enstrümana yatırım yapabilir, para neredeyse oraya gider. Biz finansal okur yazarlığın artırılması için yatırımcılara her zaman çağrıda bulunuyoruz: Danışmanlarla çalışın, burası günlük kazanç elde edeceğiniz kumar masası değil, yatırım yapacağınız şirketi araştırın.”

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ENFLASYONDA İNGİLTERE KIYASI

Enflasyonun orta ve uzun vadeli düşmesi ve düşerken de kimsenin incinmemesi yolunda bir politika izlediklerini ifade eden Bakan Nebati, “Asgari ücret ve memur emekli maaşlarındaki artışlara rağmen ocak ayı enflasyonu beklediğimiz gibi geldi. Şubat ayından itibaren enflasyon bizim patikamıza uygun bir şekilde hareket ederek düşecek ve vatandaşın rahatlamasını sağlayacak” dedi.

Bakan Nebati ocak ayı enflasyonuna ilişkin olarak, “Yılın ilk ayı Türkiye’de enflasyonun her zaman yüksek olduğu bir dönemdir. Vatandaşın gıda ve sebze fiyatları üzerinde şikayet ettiği aydır ve doğaldır. Burada önemli olan uzun vadeli bir çözüm noktasına gitmek. Çünkü biz İngiltere değiliz” dedi.

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İngiltere’de 12 ay domatesin ithal edildiğini ve bu nedenle fiyatın değişmediğini ifade eden Nebati, “Türkiye yaz aylarında domates, salatalık, biber üretiyor ve tüketimi kolaylaşıyor. Ve Türkiye’nin her yerinde üretildiği için özellikle taşıma maliyeti en az seviyeye düşüyor. Ama İstanbul gibi 16 milyon nüfusu aşmış bir şehre domatesi Antalya, Uşak, Afyon’dan getiriyorsunuz. Yaz aylarında Tekirdağ’dan geliyor, taşıma maliyeti yok ve bol” diye konuştu.

“Bizim yapmamız gereken sera üretimini ve kent tarımı noktasında teşvikleri artırmak. Arzı genişletmemiz gerekiyor. Vatandaşa ‘ocak ayında domates tüketmeyin’ deme hakkımız yok” dedi.

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