Borsadan iki sıfır atılınca ne olur? Borsaya etkisi nasıl olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda borsadan iki sıfır atılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Peki borsadan iki sıfır atılınca ne olur? İşte 2018 yılından bu yana Borsa istanbul'un gündeminde olan iki sıfır atılmasına ilişkin son dakika detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…

23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.

Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun."

BORSADAN İKİ SIFIR ATILINCA NE OLUR?

Bakan Albayrak'ın bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada borsadan iki sıfır atlması vatandaşlar tarafından "borsadan iki sıfır atılınca ne olur, borsadan sıfır atılırsa etkisi nasıl olur" sorularının sorulma sına neden oldu.

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alınıyor.