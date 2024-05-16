Borsayı yakından takip edenler dikkat! İşte günün önemli şirket haberleri (16 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

ALTNY – Şirket payları 16 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

AGROT – Şirket bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk ve Lojistik'in yüzde 25 oranındaki payının 325 milyon TL bedelle satışı kapsamında Maş Kimya ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

ANHYT – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi yüzde 67 artışla 3,3 milyar TL’ye yükseldi.

DENGE – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 74,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 223,2 milyon TL’sinin ise banka kredilerinin kapatılmasına kullanılmasının planlandığı açıklandı.

DOAS – Şirketin ABERG Service ile SSH Distribütörlük Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DOBUR KLGYO RUBNS – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ENJSA – Enerjisa Araç Filo Hizmetleri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği açıklandı.

EKGYO – Bakanlık ile şirket arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Hatay Antakya 9. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 4,6 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

ELITE – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Eşmekaya tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürme isteğinden vazgeçildiği açıklandı.

ENTRA – Şirketin İtalya'da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.

EUKYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar tek fiyat işlem yasağı getirildi.

FZLGY – Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul Fatih’teki Otel Binasına ait iskanın alındığı açıklandı.

GARAN – Medyada yer alan BBVA’nın GARAN’ı satacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

GEREL – Şirket ile Petrofac Internatıonal arasında 589.000 dolarlık sipariş anlaşması imzalandığı açıklandı.

GEREL – Şirketin Codes Construction’dan 1,0 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

GRTRK – Şirketin halka arz izahnamesindeki FAVÖK taahhüdü kapsamında 2023 yılı finansallarındaki FAVÖK tutarının 400,7 milyon TL olması ile 386,7 milyon TL FAVÖK taahhüdün üzerinde FAVÖK gerçekleştiği açıklandı.

GRTRK – Şirketin unvan değişikliği ve holding statüsüne geçmesine karar verilmesi ile oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 77,8542 TL olarak belirlendiği açıklandı.

GENIL – Spınraza adlı SMA ilacının Türkiye’de şirket adına ruhsatlandırılması sonrasında SGK ile şirket arasında Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzalandığı, şirketin satışlarına 1,7 milyar TL katkı yapmasının beklendiği açıklandı.

ISMEN – Çorlu şubesinin açılmasına karar verildiği açıklandı.

KOCMT – Şirket payları 17 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KONTR – Şirketin Irak Elektrik Bakanlığı tarafından ihale edilen Trafo Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi işi için vermiş olduğu 41,7 milyon dolarlık teklifin birinci sırada yer aldığı açıklandı.

KRONT – Sermaye artırımından elde edilen fonun 16,8 milyon TL’sinin Ar – Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında, 9,7 milyon TL’sinin küresel kanal güçlendirme yatırımlarında, 12,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

KFEIN – İstanbul Bakırköy’e İstanbul İhtisas Serbest Bölge Şubesi’nin açılmasına karar verildiği açıklandı.

QNBFB – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

QNBFB – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 500 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PASEU – Halka arzdan elde edilen fonun 55,0 milyon TL’sinin demiryolu yatırımlarında, 98,4 milyon TL’sinin havayolu ve diğer yatırımlarda, 57,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

SRVGY – Şirket bağlı ortaklığı Oswe Real Estate Gmbh'nin pay sahibi olduğu Güney İstanbul ile Kuzey Marmara Gayrimenkul’ün Güney İstanbul çatısı altında birleşmesine karar verildiği açıklandı.

TSPOR – Şirket ile Asoy İnşaat arasında 1,1 milyon euroluk sponsorluk sözleşmesi izamaldnığı açıklandı.

TTKOM – Şirket ile The Export – Import Bank of China arasında 83 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

VESTL – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 450 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

VKING – Rekabet Kurulu tarafından şirkete soruşturma açıldığı belirtildi.

YYLGD – Şirketin Eskişehir’deki GES’inin TEDAŞ tarafından geçici kabul sürecinin tamamlanarak, santralin devreye alındığı açıklandı.

YYAPI – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

PAY ALIM / SATIM

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 117,50 – 119,00 TL fiyat aralığından 180.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 23,75’e yükseldi.

AZTEK – Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 87,30 TL fiyattan 573.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,28’e geriledi.

BMSTL – Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,99’a geriledi.

DAGI – Mahmut Nedim Koç tarafından 9,32 – 9,50 TL fiyat aralığından 485.837 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,17’ye yükseldi.

DOHOL – Agah Uğur tarafından 14,61 TL fiyattan 404.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,15’e yükseldi.

EBEBK – Musa Topbaş tarafından 47,64 T fiyattan 184.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,76’ya yükseldi.

FRIGO – AG Girişim Holding tarafından 8,00 TL fiyattan 2.337.475 adet Borsa’da işlem görmeyen payın Borsa dışından satıldığı açıklandı.

GENTS – Mustafa Kahraman tarafından 8,56 – 8,85 TL fiyat aralığından 89.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,66’ya yükseldi.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 327,00 TL fiyattan geri alındı.

MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 269,00 – 272,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

RYGYO – Egemen Döven tarafından 34,28 – 35,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,82’ye yükseldi.

UZERB – Investat Holding tarafından 739,00 TL fiyattan 17.368 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 73,63’e geriledi.

VERTU VERUS – VERUS tarafından 45,00 TL fiyattan 15.454 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı yüzde 59,79’a yükseldi.

VAKKO – Jeff Hakko tarafından 105,30 – 111,60 TL fiyat aralığından 302.964 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,64’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

DENGE – Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den yüzde 300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

YYAPI – Açıklanan yüzde 599,4 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrasında şirketin 2023 yılı Genel Kurul’u ardından bedelsiz sermaye artırım tutarını yeniden açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







