FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Boş baklava ve boş tosttan sonra bu kez de boş gözleme sosyal medyayı salladı! Fiyatı hiç de ucuz değil

Boş baklava ve boş tosttan sonra bu kez de boş gözleme sosyal medyayı salladı! Fiyatı hiç de ucuz değil

14.02.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde elektrik ve gıda ürünlerine gelen zamlardan sonra içi boş baklava ve içi boş tost satışa çıkarılmıştı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran o fotoğraflardan sonra bu kez de sade gözleme gündem oldu. İçinde patates, peynir veya kıyma olmayan boş gözlemenin fiyatı da hiç de ucuz değil...

Boş baklava ve boş tosttan sonra bu kez de boş gözleme sosyal medyayı salladı! Fiyatı hiç de ucuz değil

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, içi boş gözleme ve tostun ardından bir büfenin içi boş gözleme sattığını duyurdu. Söz konusu büfenin Ocak 2022 tarihli menüsünün fotoğrafını paylaşan Demir, “Sade baklava ve boş tosttan sonra sade gözleme” notunu düştü.

Paylaşılan menüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme' olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemeler 17 TL'den başlarken, kavurma kaşarlı gözleme ise 33 TL'ye kadar çıkıyor...

Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19,90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Şubat Bitcoin ne kadar?14 Şubat Bitcoin ne kadar?
Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladıBakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı
Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdiElektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne hallere düştük

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...

Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...

Kamuda çalışanlarla ilgili kıdem tazminatı kararı

Kamuda çalışanlarla ilgili kıdem tazminatı kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.