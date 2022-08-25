"Boş yastık bile yok" diyerek açıkladı: Turist akını rezervasyonları kilitledi! Ekim ortasına dek yer yok

Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'ya, yaz döneminde yine milyonlarca turist geldi. Ağustos ayı başındaki verilere göre, eylül ortasına kadarki dönemde özellikle 5 yıldızlı ve deluxe konseptli otellerde yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor. Şu anki verilere göre talep yoğunluğunun devam ettiğini açıklayan sektör temsilcileri, eylülün 2'nci yarısı ve ekim ortasına kadar rezervasyonların, yüzde 90'ın üzerine çıktığını açıkladı.

GÜNDE 75-80 BİN KİŞİ GELİYOR

Tur operatörü genel müdürü turizmci Recep Yavuz, 21 Ağustos itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısının 8 milyon 300 bine ulaştığını açıkladı. Yavuz, günlük yabancı turist gelişlerinin 75-80 binde devam ettiğini belirterek, ağustos sonu itibarıyla 9 milyonun rahatlıkla aşılacağını açıkladı. Yavuz, 8,3 milyon yabancı turist içinde ilk sırayı 1 milyon 363 binle Almanların, 2'nci sırayı 1 milyon 275 binle Rusların aldığını söyledi.

Lara-Kemerağzı'ndaki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Korhan Alşan, pandemi sonrası Antalya'nın ciddi taleple karşı karşıya olduğunu belirterek, "Temmuz neredeyse tüm Antalya bölgesinde doluluk bakımından yüzde 90-95 seviyesinde, ağustosta yüzde 92-97 aralığını görebiliriz. Eylülde klasik olarak kıyı tatilciliğinde okulların açılmasıyla birlikte talepte kırılma olur normalde ama bu sene eylül ayında da ciddi hareketlilik gözlemleniyor" diye konuştu.

KAPASİTENİN YÜZDE 80'İ SATILDI

Şu anda büyük tur operatörlerinin uçak kapasitelerinin yarısından fazlasını sattığını açıklayan Alşan, "Bu, bölgedeki otellere de yansıdı. Şimdiden eylülün yüzde 70-80 civarlarında dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da rahatlıkla eylülün yüzde 90'ın üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.

Pandemi nedeniyle ertelenen MICE-organizasyon konseptleriyle ilgili de Antalya'ya ciddi talep oluştuğunu belirten Korhan Alşan, "Bunlar da ekim ayı itibarıyla hareketleniyor. Kasım sonuna kadar ciddi hareketlilik sağlayacak. Bununla birlikte spor turizmi önemli. Futbol ve golf başı çekiyor. Bisiklet, basketbol gibi alternatif turizm çeşitleriyle de ekim-kasım ayındaki hareketlilik artacak gibi görünüyor. Tatilcilerin büyük kısmı da gerek fiyat avantajları gerek daha sakin ve iklimsel avantajlar sebebiyle eylül-ekim aylarına olan talepleri artıracak" diye konuştu.

DOLULUK EKİM ORTASINA UZADI

Kundu'daki 5 yıldızlı otelin genel müdürü İsmail Çağlar, ağustos başındaki değerlendirmede, eylül ortasına kadar dolu olan rezervasyonların, olumlu tablonun devam ediyor olması nedeniyle eylül sonu ve ekim ortasına kadar uzadığını ve ciddi anlamda dolulukların devam edeceğini kaydetti. Çağlar, "Sadece gelen milliyetlerde ufak değişiklikler olacak. Yüksek sezonda Orta Doğu'dan ciddi sayılarda misafir almıştık, tekrar Avrupa ve Rusya sayıları artıyor. Rusya'dan uçak sayılarının artacağı haberleri de geldi. Böyle olumlu hava var. Daha önce de söylemiştik, eylül ayında boş yastık bile kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

EYLÜLÜN İLK YARISINDA YER YOK

Kendilerini arayanlara eylülün ilk yarısına kadarki dönem için rezervasyon yapamadıklarını anlatan Çağlar, "Eylülün son 10 günü ve ekim ayı başına yönlendiriyoruz. Çünkü eylül başına şu an yerimiz kalmadı. Eylül sonu ve ekim ortasına kadar da kısıtlı bir durum söz konusu. Misafirlerimizin de tatil planlarını mümkün olduğu kadar eylül sonu, ekim başına göre ayarlamalarını öneriyoruz. Zaten mevsimler de değişiyor, ekim-kasım ayları da hava açısından verimli bir dönem oluyor" diye konuştu.

Verilerin 'süper' denilen 2019'a yakın seyrettiğinden bahseden Çağlar, olumlu havanın 2023'e de yansıyacağını belirtti. Çağlar, savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan ambargolar kapsamında, birçok ünlü markanın Rusya'da faaliyetini sona erdirdiğini, Avrupa'ya tatil ve alışverişe giden birçok Rus turistin de bu nedenle Türkiye'ye yöneldiğini açıkladı. Çağlar, "Rusya'daki ambargodan dolayı birçok firma oradan çekildi, oradaki tüketiciler Avrupa yerine artık Türkiye'ye geliyor. Genellikle lüks alışveriş için. Bunun da ülke ekonomisine ayrı bir katkısı oluyor" dedi.

(DHA)

