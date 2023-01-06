FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

06.01.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda boşanma davaları arttı. Uzmanlar bunun kültürel değişimlerden kaynaklandığını belirtiyor. Boşanma davalarında tarafların üzerinde durduğu konuların başlarında miras meselesi geliyor. Davayı açabilmek için 6 ay süre sınırı bulunuyor. İşte tüm detaylar...

Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

Aradığı mutluluğu evliliğinde bulamayan birçok çift boşanma yoluna gidiyor. Bazı boşanmalar tek celsede gerçekleştirilirken bazıları da çekişmeli olabiliyor. Miras meseleleri de, boşanma avukatlarının üzerinde en çok durduğu konuların başında geliyor. İşte boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar...

DAVA AÇMAK İÇİN 6 AY SÜRE SINIRI VAR

Aldatma, şiddet görme gibi olaylar boşanma sebebini ortay çıkarıyor. Boşanma sebebi ortaya çıktığında, hukuksal anlamda zaman işlemeye başlıyor. Aldatma ve şiddet olayları gerçekleşmişse, bu olayları gerekçe göstererek boşanma davası açmak için 6 ay süre sınırı bulunuyor.

Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİDİR

Mutsuz bir evliliği, anlaşmalı olarak daha kolay bitirebilmek için evlilik sözleşmesi önemlidir. Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce, evlilik esnasında ve evlendikten sonra yapılabilir.

Aksine bir mal rejimine karar verilmediği durumda edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenir. Böylece, 2022'den beri beraber olan kişilerde alınan malların yarısı diğer eşe aittir.

Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

KRİTİK MİRAS DETAYI

Miras yoluyla kalan paralar, edinilmiş mallara katılma rejimine dahil değildir. Ancak, miras yoluyla kazanılan gayrimenkulün getirisine ortak olabiliyor. Bununla birlikte eşler çalışarak, emek harcayarak kazanılan mallara ortak olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatıA101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatı
Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TLKıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
boşanma dava miras

En Çok Okunan Haberler

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.