Boşanma sürecinde kritik miras detayı! Dava açmak için 6 ay süresi var...

Aradığı mutluluğu evliliğinde bulamayan birçok çift boşanma yoluna gidiyor. Bazı boşanmalar tek celsede gerçekleştirilirken bazıları da çekişmeli olabiliyor. Miras meseleleri de, boşanma avukatlarının üzerinde en çok durduğu konuların başında geliyor. İşte boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar...

DAVA AÇMAK İÇİN 6 AY SÜRE SINIRI VAR

Aldatma, şiddet görme gibi olaylar boşanma sebebini ortay çıkarıyor. Boşanma sebebi ortaya çıktığında, hukuksal anlamda zaman işlemeye başlıyor. Aldatma ve şiddet olayları gerçekleşmişse, bu olayları gerekçe göstererek boşanma davası açmak için 6 ay süre sınırı bulunuyor.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİDİR

Mutsuz bir evliliği, anlaşmalı olarak daha kolay bitirebilmek için evlilik sözleşmesi önemlidir. Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce, evlilik esnasında ve evlendikten sonra yapılabilir.

Aksine bir mal rejimine karar verilmediği durumda edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenir. Böylece, 2022'den beri beraber olan kişilerde alınan malların yarısı diğer eşe aittir.

KRİTİK MİRAS DETAYI

Miras yoluyla kalan paralar, edinilmiş mallara katılma rejimine dahil değildir. Ancak, miras yoluyla kazanılan gayrimenkulün getirisine ortak olabiliyor. Bununla birlikte eşler çalışarak, emek harcayarak kazanılan mallara ortak olabilir.



