FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bosch Siemens Hausegerate - Pitsos üretimi Yunanistan'tan Türkiye'ye kaydırıyor

Bosch Siemens Hausegerate - Pitsos üretimi Yunanistan'tan Türkiye'ye kaydırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.

Bosch Siemens Hausegerate - Pitsos üretimi Yunanistan'tan Türkiye'ye kaydırıyor

Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'tan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

1865'TE KURULMUŞTU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı! Başı o il çekiyorEylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı! Başı o il çekiyor
Gümüş altına paralel ilerliyor!Gümüş altına paralel ilerliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak
Altının ons fiyatı düştü!
Altının ons fiyatı düştü!
Şato evleri yapan firma, konkordato istedi
Şato evleri yapan firma, konkordato istedi
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı! Başta İstanbul var
Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı! Başı o il çekiyor
2,5 ton sütten dev gravyer peyniri şaşırttı
2,5 ton sütten yapıldı! 100 TL'den satışa sunuldu
Bugün son gün... 2020 VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları öğrenme ekranı! Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne zaman açıklanır?
Başvuru için son gün!
Altının ons fiyatı düşüşte... Gram altın ne kadar? 15 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı yükselir mi?
Altının ons fiyatı düştü!
Gümüş altınla paralel... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (15 Ekim 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar, yükselir mi?
Gümüş altına paralel ilerliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.