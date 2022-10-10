BOTAŞ tek tek açıkladı: Doğal gaz depoları dolu mu?

BOTAŞ, bazı basın yayın organlarında "Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizin stratejik önemi haiz Kuruluşu BOTAŞ aleyhine algı oluşturmaya yönelik maksatlı ve gerçek dışı haberler ile kamuoyu gündemi meşgul edilmektedir" denildi.

EPDK’ya düzenli veri bildirimi yapıldığına dikkat çeken kurum, “Silivri Genişletme Projesi kapsamında tesisin bütünüyle tamamlanmasına yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapasite artışı sonucunda hedeflenen 4,6 milyar metreküp toplam kapasite hedefine ulaşılmıştır. Temmuz ayı içerisinde Sayın Bakanımızın ifade ettiği depolama değerleri ise o gün tarihiyle ulaşılan kapasite artışını da içermektedir” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 100 DOLULUK YAKALANDI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesinin 3,2 milyar metreküp olan toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşması ile Depolama Lisansının tadili amacıyla EPDK’ya 3 Ağustos 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bununla birlikte, Depolama Lisansı tadil sürecinin EPDK nezdinde devam etmesi nedeniyle bildirimler mevcut lisans değerleri referans alınarak yapılmaktadır. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır.”



