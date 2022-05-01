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BOTAŞ yayımladı! Doğal gazda mayıs tarifesi...

01.05.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ tarafından mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre doğal gazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ yayımladı! Doğal gazda mayıs tarifesi...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira oldu.

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Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. (AA)

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