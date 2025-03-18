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Botsvana'nın para birimi nedir? Botsvana'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:19
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Botsvana, herkes tarafından duyulmamış olsa da son dönemlerde en çok araştırılan ülkelerden biri olarak ön plana çıkar. Botsvana, Güney Afrika kıtasından bulunan bir ülke, resmi adı ise Botsvana Cumhuriyeti olarak geçer. Ülke nispeten küçük olmasına rağmen çevresinde birden fazla komşusu mevcuttur. Botsvana bulunduğu coğrafya dolayısıyla yıl boyunca son derece sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Peki, Botsvana'nın para birimi nedir?

Botsvana'nın para birimi nedir? Botsvana'nın para biriminin kodu ve sembolü

Botsvana 1966 yılında bağımsızlığını ilan eden eski bir İngiliz sömürgesidir. 19. Yüzyıl itibarıyla İngilizlerin sömürge faaliyetlerinin hedefinde olan ülke, bağımsızlığını kazandıktan sonra oldukça istikrarlı bir siyasi yapı sürdürmüş olup herhangi bir büyük kriz yaşamamıştır. Bu sayede İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında diğer Güney Afrika ülkelerinin üstünde bulunur. Bağımsızlığını kazandığı 1966 yılından itibaren düzenli olarak yapılan seçimler ve demokrasi kültürüyle Afrika’nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olarak sayılmaktadır.

Botsvana'nın para birimi nedir?

Botsvana'nın resmi para birimi Pula olarak adlandırılır ve P harfiyle ifade edilir. Botsvana pulası 23 Ağustos 1976 tarihinde kabul edilip dolaşıma sokulmuş ve o tarihten itibaren kullanılmaya devam etmektedir. Paranın uluslararası finans ortamlarında kullanılan kısaltması ise BWP’dir.

Pula'nın kelime anlamı yağmur olarak açıklanır. Resmi para biriminin ismi ülkedeki az yağışlardan esinlenilmiştir. Bu sebeple ülkede para, yağmur kadar kıymetli olarak görülür. Para biriminde yer alan alt birimler ise "kalkan" anlamında kullanılan thebe sözcüğüyle ifade edilir. Pula 100 thebe'den oluşur. Botsvana’nın para birimi Afrika'daki en güçlü paralardan biri olarak öne çıkar.

Pula banknotları P10, P20, P50 ve P100 şeklinde, madeni paraları yani Thebe ise 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2 ve P5 şeklinde kullanılır. Pula kağıt paraları ve madeni paraları ülke genelinde dolaşımdadır.

Botsvana'nın topraklarının oldukça az bir bölümü tarıma elverişlidir. Bu yüzden gayri safi milli hasılanın yaklaşık onda birinden daha azını tarımsal üretim oluşturur. Tarımsal üretimin büyük bir kısmı ise hayvancılık üretimi şeklindedir.

Botsvana özel yatırımların gerçekleştirebilmesi için altyapı sağlarken, merkezi bir hükümet planlaması sistemiyle serbest piyasa ekonomisini yürütmektedir. Ülkenin ekonomisi 1960'lı yıllardan günümüze hızla gelişme göstermiştir ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılada 100 kat artış görülmüştür.

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Anahtar Kelimeler:
Botsvana para
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