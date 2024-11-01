FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Boydak ailesinin Türkiye Finans Bankası'ndaki hisselerine el konuldu

Boydak ailesinin Türkiye Finans Bankası'ndaki hisselerine el konuldu

01.11.2024 22:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Boydak Holding eski yönetim kurulu üyeleri ve aile bireylerinin aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı FETÖ davasında Türkiye Finans Bankası'nda bulunan yüzde 22.34'lük hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Boydak ailesinin Türkiye Finans Bankası'ndaki hisselerine el konuldu

Kayseri’de yürütülen soruşturma kapsamında Boydak ailesinin 11 ferdinin Türkiye Finans Bankası’ndaki hisselerinin FETÖ’nün finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsadere edilmesi yönünde iddianame hazırlandı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında başka suçtan hükümlü Memduh ve İlyas Boydak ile tutuksuz sanıklar Şükrü ve Sami Boydak hazır bulundu.

YÜZDE 22,34 HİSSELERİNE EL KONULDU

Başka suçtan hükümlü Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler ise cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 5 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı. Sanıklar, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla söz konusu bankadaki hisselerinin müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, bu talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti ise verdiği kararla, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev otel firması iflas bayrağını çekti!

Dev otel firması iflas bayrağını çekti!

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişilik liste yayımlandı!

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişilik liste yayımlandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.