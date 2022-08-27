FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Böyle fiyatların olması imkansız" diyerek uyardı! En az 130 TL olmadı

"Böyle fiyatların olması imkansız" diyerek uyardı! En az 130 TL olmadı

27.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et fiyatlarının yüksek olması, fırsatçıları da harekete geçirdi. Ucuz et ve kıyma konusunda uyarılarda bulunan kasaplar odası başkanı, şu günlerde kıyma fiyatının en az 130 TL olması gerektiğini belirterek vatandaşları, ucuz kıyma satan kasaplarda konusunda uyardı.

"Böyle fiyatların olması imkansız" diyerek uyardı! En az 130 TL olmadı

Et fiyatlarındaki yükseliş, özellikle kıyma konusunda fırsatçıları harekete geçirdi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan kişiler hakkında konuşan yapan Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şu anda 1 kilo kıyma fiyatının en az 130 TL olması gerektiğini belirterek, ucuz kıyma satan kasaplar hakkında vatandaşları uyardı.

Karkas et fiyatının 100 lira olduğu Samsun'da kilosu 100 TL’den kıyma satılmasının mümkün olamayacağını belirten Başkan Ömür Şen, "Biz bugün karkas etin kilosunu 100 liradan kesiyoruz. Bazı kasaplar bugün bile kıymanın kilosunu 100 liradan satıyor. Böyle fiyatların olması imkansız. Ben kasaplar odası başkanı olarak 130-140 liradan aşağı kıyma satamıyorsam kıymanın kilosu çok düşük fiyatlara satılıyorsa bunda bir şey aramak lazım. Mevcut şartlarda 100 TL’ye kıyma satılamaz. Kıymanın kilosunun bu şartlarda bugün en az 130 TL olması lazım. 100 liraya karkas keseceksiniz, yüzde 15 kemik düşeceksiniz, vergi, maliyet ve personel giderlerini ekleyip 100 TL’ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım. Halkımız bu konuda duyarlı olsun ve güvendiği kasaplardan alışveriş yapsınlar" dedi.

8e35faff-9855-4685-aa2f-7b8a4ef6351d

“MEZBAHA YAPILIRSA ET FİYATLARI KİLO BAŞINA 20 TL DÜŞER”

11 yıldır mezbaha olmadığı için başka şehirlerden mal getirdiklerine değinen Ömür Şen, “1,5 milyona yakın nüfusu olan Samsun’da Bafra ve Tekkeköy’de günlük 80 kesim kapasiteli küçük mezbahalar var. Samsun’da yıllardır kurbanlıklar bile sokakta kesiliyor. 11 sene önce yıkılan mezbahamızın yerine yenisi yapılmadı. Samsun’da kırmızı et getirmek için neden başka şehirlere gidiyoruz. Kasaplar ve halk mezbaha istiyor. Bu bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Samsun’da mezbaha olmaması fiyatlara da olumsuz yansıyor. Mezbahamız olsa, hayvan borsamız olsa et fiyatları 20 TL daha aşağıya düşer. Cumhurbaşkanımız her şeye duyarlı. Belki de Samsun’da mezbaha olmadığı kendisine bildirilmedi. Bunca yıl sonra kendisine seslenerek, biz kasapların mezbaha sorununa çare bulmasını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 10 düştüİkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 10 düştü
Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli olduMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
kırmızı et kıyma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Petrol için yeni iddia: Fiyatlar tırmanacak! Akaryakıt fiyatları...

Petrol için yeni iddia: Fiyatlar tırmanacak! Akaryakıt fiyatları...

'Cumhurbaşkanımız bizi bu zulümden kurtarsın'

'Cumhurbaşkanımız bizi bu zulümden kurtarsın'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.