"Böyle fiyatların olması imkansız" diyerek uyardı! En az 130 TL olmadı

Et fiyatlarındaki yükseliş, özellikle kıyma konusunda fırsatçıları harekete geçirdi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan kişiler hakkında konuşan yapan Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şu anda 1 kilo kıyma fiyatının en az 130 TL olması gerektiğini belirterek, ucuz kıyma satan kasaplar hakkında vatandaşları uyardı.

Karkas et fiyatının 100 lira olduğu Samsun'da kilosu 100 TL’den kıyma satılmasının mümkün olamayacağını belirten Başkan Ömür Şen, "Biz bugün karkas etin kilosunu 100 liradan kesiyoruz. Bazı kasaplar bugün bile kıymanın kilosunu 100 liradan satıyor. Böyle fiyatların olması imkansız. Ben kasaplar odası başkanı olarak 130-140 liradan aşağı kıyma satamıyorsam kıymanın kilosu çok düşük fiyatlara satılıyorsa bunda bir şey aramak lazım. Mevcut şartlarda 100 TL’ye kıyma satılamaz. Kıymanın kilosunun bu şartlarda bugün en az 130 TL olması lazım. 100 liraya karkas keseceksiniz, yüzde 15 kemik düşeceksiniz, vergi, maliyet ve personel giderlerini ekleyip 100 TL’ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım. Halkımız bu konuda duyarlı olsun ve güvendiği kasaplardan alışveriş yapsınlar" dedi.

“MEZBAHA YAPILIRSA ET FİYATLARI KİLO BAŞINA 20 TL DÜŞER”

11 yıldır mezbaha olmadığı için başka şehirlerden mal getirdiklerine değinen Ömür Şen, “1,5 milyona yakın nüfusu olan Samsun’da Bafra ve Tekkeköy’de günlük 80 kesim kapasiteli küçük mezbahalar var. Samsun’da yıllardır kurbanlıklar bile sokakta kesiliyor. 11 sene önce yıkılan mezbahamızın yerine yenisi yapılmadı. Samsun’da kırmızı et getirmek için neden başka şehirlere gidiyoruz. Kasaplar ve halk mezbaha istiyor. Bu bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Samsun’da mezbaha olmaması fiyatlara da olumsuz yansıyor. Mezbahamız olsa, hayvan borsamız olsa et fiyatları 20 TL daha aşağıya düşer. Cumhurbaşkanımız her şeye duyarlı. Belki de Samsun’da mezbaha olmadığı kendisine bildirilmedi. Bunca yıl sonra kendisine seslenerek, biz kasapların mezbaha sorununa çare bulmasını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

