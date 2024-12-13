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Böyle şey görülmedi| Restoran ne kadar ödeyeceğinize karar veriyor! Ne yerseniz yiyin 'harcama limiti' kadarını ödemek zorundasınız...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.12.2024 09:13
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Restoranlarda servis ücretinin alınması bir süredir gündemdeydi. Vatandaş servis ücretine tepki gösterirken özellikle lüks restoranlar 'harcama limiti' koymaya başladı. Rezervasyon için aradığınızda, kişi başı belli bir limitin olduğunu belirtem restoran sahipleri, o limitin altında dahi harcama yapsanız sizden belirledikleri ücreti istiyor.

Böyle şey görülmedi| Restoran ne kadar ödeyeceğinize karar veriyor! Ne yerseniz yiyin 'harcama limiti' kadarını ödemek zorundasınız...

Yazın plajlarda gündeme gelen 'harcama limiti' İstanbul'daki bazı lüks restoranlarda da başladı. Daha öncesinde de servis ücretinin alınmasına ilişkin tepki gösteren vatandaşlar, yeni uygulamaya şaşırdı. Hukuki bir karşılığı olmayan ama bazı restoranların başlatmış olduğu uygulama tepki toplamaya devam ediyor.

ATV Habe'in haberine göre, restoran sahibi, "1500 lira harcama limitimiz var" diyerek daha az bir harcama yapılsa dahi o ücretin alınacağını belirtti.

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O LİMİTİN ALTINDA BİLE OLSANIZ ÖDEMEK ZORUNDASINIZ

Örneğin, bir restorana gittiniz ve bin liralık harcama yaptınız. Restoranın harcama limiti 1500 lira olduğu için 1500 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Usulsüz olan bu uygulamanın ise hukukta herhangi bir karşılığı yok.

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"İNSAN DIŞLAMAKTIR"

Vatandaşlar ise bunu duyunca tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Böyle bir uygulama olamaz. Herkes bütçesine göre yiyecek. Bunun altında sen buraya oturamazsın demek insanları dışlamaktır" sözlerini kullandı.

Restoran sahibi bir vatandaş ise, "Harcama limiti diye bir şey yok. Bu tamamen usulsüzlük" dedi.

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NE YAPILABİLİR?

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulna şikayette bulunulabileceğini ifade ederek, "Bu uygulama ayrımcılık olduğu gerekçesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunulabilir" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
restoran
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