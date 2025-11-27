FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Böylesi görülmedi! 85 bin TL'lik eve 16 bin 500 TL ödüyor, evi satın almak için geleni kaçırıyor

Ev sahibi kiracı çatışması bitmek bilmiyor. Kadıköy'de de bir dairede kira krizi mahkemeye taşındı. Mahkeme tarafından 85 bin TL rayiç bedel belirlenmesine rağmen kiracının aylardır yalnızca 16 bin 500 TL kira ödediği iddia edildi. Ev sahibinin en büyük şikâyeti ise bununla sınırlı değil. Kiracının, daireyi satın almak için gelen müşterileri caydırmak amacıyla evi kasıtlı olarak dağınık, kirli ve bakımsız halde gösterdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Böylesi görülmedi! 85 bin TL'lik eve 16 bin 500 TL ödüyor, evi satın almak için geleni kaçırıyor
Cansu Akalp

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan lüks bir dairenin ev sahibi ve kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. İddiaya göre kiracı, aynı binada benzer özelliklere sahip ve rayiç bedeli 85-95 bin TL arasında değişen bir daire için aylardır yalnızca 16 bin 500 TL kira ödedi. Bununla sınırlı kalmayan kiracı, satışa çıkarılan daireyi görmeye gelen yeni müşterilere ise evi kasıtlı olarak kötü zamanlarda göstermeyi sürdürdü.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI!

Ev sahibinin kiracıdan davacı olmasıyla birlikte olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, evin rayiç bedeli olarak 85 bin TL'ye karar verdi ancak bunun üzerine kiracı istinafa gitti. Dairenin satışından sorumlu olan emlakçı Nilüfer Kaz, kiracının istinafa gitmesiyle mağduriyetin daha da arttığını dile getirerek, "1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek, şu ana kadar da 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var" dedi.

Böylesi görülmedi! 85 bin TL lik eve 16 bin 500 TL ödüyor, evi satın almak için geleni kaçırıyor 1

Mynet Anket Kadıköy'de Ev Sahibinden Kiracıya Tepki: Sizce Bu Durum Ne Olacak?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kiracı, mahkeme kararı ile evden çıkarılacak.
Ev sahibi, kiracının borçlarını ödemesini talep edecek.
Kiracı, daha düşük kira bedeli ile kalmaya devam edecek.
Taraflar, sulh yoluna giderek anlaşacak.
Kira yükseltilecek
Bu anket 11 saat 2 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"AYNI DAİREDE OTURAN BAŞKA BİR KİRACI 95 BİN LİRA ÖDERKEN BU KİŞİ YALNIZCA 16 BİN 500 TL ÖDÜYOR"

Emlakçı Nilüfer Kaz, yaşanan mağduriyetle ilgili olarak, buna benzer pek çok örnekle karşılaştıklarını dile getirdi. Henüz yeni olmasına rağmen dairenin kira bedelinin çok daha altında kaldığını; bu nedenle ev sahibinin hem maddi hem de manevi olarak zarara uğradığını ifade etti. Yaşanan olaya ilişkin Kaz, şunları aktardı:
"Son zamanlarda ev sahipleri ve kiracılar arasında çok ciddi bir uyuşmazlık söz konusu. Bu sorunlar zaman zaman kira bedelleri yüzünden, zaman zaman da satışa çıkan evlerin satış sürecinde ortaya çıkıyor. Bugün de burada yaşadığımız bir problem var. Burası 7 yıllık bir bina. 7 yıllık olmasına rağmen kiracı yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor. Halbuki mahkemenin belirlediği rayiç bedel 85 bin lira. Aynı yıl girip aynı daireye sahip olan bir kiracı ise mahkemeye gitmeden bölge rayiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin TL'yken bir daire 16 bin 500 TL. Mahkeme 85 bine karar verdi ancak kiracı da istinafa gitmiş oldu. Dava şu an istinafta; 1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Henüz geriye dönük borçlarını da ödemedi ve bunlara da itiraz etti."

Böylesi görülmedi! 85 bin TL lik eve 16 bin 500 TL ödüyor, evi satın almak için geleni kaçırıyor 2

"PENCERELERİN VE PERDELERİN HEPSİNİ KAPATARAK HİÇ KİMSE BURAYI SATIN ALMASIN İSTİYOR"

Nilüfer Kaz, kiracının satışa çıkarılan daireyi görmeye gelen müşterilere bilinçli olarak evi kötü göstermeye çalıştığını dile getirdi. Kiracının evden çıkmamak için çeşitli bahanelerle evin satışına engel olduğunu iddia eden Kaz, "Satış konusunda evde olduğu halde evde olmadığını söylüyor. Mesela buranın pazarı perşembe günleri ve sokağın başına kuruluyor. Kiracı da tenteler evi kapattığı ve burada bir kaos yaşandığı için özellikle perşembe günlerine randevu veriyor. Onun dışında panjurları yarı yarıya kapatıyor; pencerelerin, perdelerin hepsini kapatarak hiç kimse burayı satın almasın istiyor. Çünkü eğer biri satın alırsa doğal olarak mahkeme kararıyla kendisini çıkartabilir. Burada ciddi anlamda bir ticarete engel olma söz konusu. Yine bir başka kiracı hiçbir şekilde evi göstermedi ve göstermediği için ev, fiyatının yüzde 30 altına aynı binada oturan başka bir kiracı tarafından satın alındı. Onlar da yine mahkemelikler. Elbette ki ev sahiplerinden kaynaklı sorunlar da oluyor ama elimizde bahsettiğim gibi olan çok fazla örnek var" dedi.

Kiracı, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli olduTürkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli oldu
Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan asgari ücret açıklaması! 'Kalıcı ücret oldu' Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan asgari ücret açıklaması! 'Kalıcı ücret oldu'

Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.