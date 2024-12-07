FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Böylesi ilk kez oluyor | 3 daire sattı yatırım yaptı: Aldığı hisseler batınca patronu suçladı! En sonunda çareyi lokma dağıtmakta buldu

Böylesi ilk kez oluyor | 3 daire sattı yatırım yaptı: Aldığı hisseler batınca patronu suçladı! En sonunda çareyi lokma dağıtmakta buldu

07.12.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ikamet eden Alper Tunga Akkuş ile babası Murat Akkuş, 20 yıl önce 3 daire satarak Işılar Enerji ve Yapı Holding'den hisse senedi satın aldı. Akkuş ailesi, 4 dolardan aldığı hisselerin 0.30 cent'e kadar düşmesi üzerine yıllardır zarar ediyordu. Aile, Şirketin 0.64'lük hissesine sahip patronun gitmesi için lokma dağıttı.

Böylesi ilk kez oluyor | 3 daire sattı yatırım yaptı: Aldığı hisseler batınca patronu suçladı! En sonunda çareyi lokma dağıtmakta buldu

Kocaeli'de ikamet eden Alper Tunga Akkuş ile babası Murat Akkuş, 20 yıl önce 3 daire satarak Işılar Enerji ve Yapı Holding'den hisse senedi satın aldı. 20 yıl geçmesine rağmen her geçen gün hisseler düştü. 20 yıldır yatırdıkları paralar günden güne eriyen Alper Tunga Akkuş, şirket patronun görevinden ayrılması için Yeni Cuma Camisi önünde lokma dağıttı. Öte yandan, Ekim ayında İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e yönetim kurulu süresinin sona ermiş olmasını gerekçe göstererek kayyum atanmıştı.

AW345260_05

PATRONU SUÇLADI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in değerli bir şirket olduğunu ifade eden Akkuş, "Bu şirket gerçekten değerli bir şirket. Toplamda 543 milyon lot halka açık, yüzde 99'u halka arz edilmiş ve patronun yıllardır kendi keyfine göre, istediği gibi şirketin maddi varlıklarını kullandığını düşünüyoruz" dedi.

AW345260_04

ŞİRKETE 2 AY ÖNCE KAYYUM ATANDI

Şirkete kayyum atandığına da değinen Alper Tunga Akkuş "Yaklaşık 2 ay önce şirkete kayyum atanmıştı. Şirkete kayyum atanmasının sebebi yüzde 99 halka açık bir şirketin yüzde 0,64'lük payla yöneten patrondan dolayı 2 ay önce mahkeme kararıyla kayyum atandı. Patron yıllardır yüzde 0,64'lük komik bir payla şirketi yönetiyor. Fakat burada anlatmak istediğim 20 yıldır bizim milyonlarca lotumuz var" diye konuştu.

AW345260_02

YATIRIM YAPAN VATANDAŞ ZOR DURUMDA

Kendisi gibi bu durumdan etkilenen ve zarar gören kişilerin kendine vekalet verdiğini dile getiren Akkuş, "Benim gibi mağdur olan 17-18 kişi vekalet verdi. Şu an genel kurula katılmak için 17-18 kişinin vekilliğini yapıyorum. Hepsi yıllardır binlerce, milyonlarca lot almış ve hepsi çok büyük zararda" ifadelerini kullandı.

Patronun rahat bir hayat sürüdüğüne ve yatırımcılarını önemsemediğini belirten Akkuş, "Patron o kadar rahat bir yaşam sürüyor ki, küçük yatırımcıları zor durumda enflasyonla boğuşurken kendisi Bulgaristan'da kendine özel avlanacak bir arazi bile almış" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hisse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü

Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı!

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı!

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.