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Böylesi yeni değil... Düğününe gelmeyen arkadaşıyla davalık oldu! Daha öncesinde taktığı takıyı almak için mahkemeye başvurdu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 12:00
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Altın fiyatlarının yüksek olduğu bu zamanlarda düğün takılarının önemi de daha farklı olmaya başladı. Yeni evlenen bir kişi, daha öncesinde altın taktığı arkadaşı düğününe gelmeyince çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. Kanuna göre düğün takılarının bağış olarak geçmesi ise mahkeme sonucunun merak edilmesine sebep oldu. Avukat Zafer İşeri, konu hakkında açıklamada bulundu.

Böylesi yeni değil... Düğününe gelmeyen arkadaşıyla davalık oldu! Daha öncesinde taktığı takıyı almak için mahkemeye başvurdu

Düğünlerde takılan altınların geri gelip gelmemesi konuşulmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemlerde ise takılan takının geri gelmesi ise önemli bir noktada duruyor.

Evlenen bir çift, daha öncesinde takı taktıkları arkadaşının düğünlerine gelmemesi sonucu taktıkları takıyı alamadı. Takıyı alamayan çift çareyi mahkemeye başvurmakta buldu ve çeyrek altın bedelinin geri ödenmesini talep etti.

düğüm

TAKI BAĞIŞ OLARAK GEÇİYOR

CNNTÜRK'e konuşan Avukat Zafer İşeri, Türk Borçlar Kanunu'na göre düğünde takılan takılan bağış hükmünde olduğunu ifade ederek, "Bağışlama iradesi gösteren bu şekilde tasarrufta bulunan kimse bu iradesinden makul bir sebebi yoksa geri dönemez ve bağışının kendisine teslimini isteyemez" diyerek takılan takının geri istenmesinin kanunen uygun olmadığını aktardı.

"YASAL OLARAK DOĞRU DEĞİL"

İşeri, kendi düğününe gelip altın takılmamasının makul bir sebep olarak görülmeyeceğini söyleyerek, "Öncesinde takılan takının bedelinin istenmesi yasal olarak doğru değildir" şeklinde konuştu.
İlansız icra takiplerine de değinen İşeri, alacaklı kişinin ödeme emri göndermesi sonrası borçlu kişinin 7 gün içerisinde emre itiraz etmezse borçlu olmasa dahi ödeme yapmak zorunda olduğunu da söyleyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın düğün mahkeme takı
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