FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrol fırtınası akaryakıt piyasasını sallıyor: Motorine rekor zam beklentisi

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve uygulanan vergi politikaları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan son zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Tüketiciler, akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın bütçelerine etkisini yakından takip ediyor.

Brent petrol fırtınası akaryakıt piyasasını sallıyor: Motorine rekor zam beklentisi

Brent petroldeki dalgalanma ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını tırmandırıyor. Motorin fiyatlarında yeni bir rekor zam kapıda.

Brent petrol piyasasındaki türbülans, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, hükümetin uyguladığı vergi politikaları da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sürekli bir değişime neden oluyor. Son olarak 27 Ağustos'ta benzin litre fiyatına yaklaşık 1,2 lira zam yapılmıştı. Şimdi ise motorin kullanıcıları, litre başına 2 lira 5 kuruşluk bir zamla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları incelendiğinde, İstanbul Avrupa yakasında benzin 52,89 lira, motorin 52,19 lira ve LPG 26,51 liradan satılıyor. İstanbul Anadolu yakasında ise benzin 52,74 lira, motorin 52,07 lira ve LPG 25,88 lira. Ankara'da ise fiyatlar biraz daha farklılık gösteriyor. Bu fiyatlar, beklenen zamla birlikte daha da yükselecek ve tüketicilerin cebini yakacak gibi görünüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık ve vergi yükü, akaryakıt fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Motorine beklenen zam, özellikle taşımacılık sektörünü ve bireysel araç kullanıcılarını olumsuz etkileyecek. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kısa vadede devam edeceğini öngörürken, tüketicilerin yakıt tüketiminde daha dikkatli olmaları ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor. Hükümetin ise bu konuda alacağı önlemler ve uygulayacağı politikalar, piyasanın geleceği açısından kritik önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
43.26
Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.