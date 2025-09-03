Brent petrol fırtınası akaryakıt piyasasını sallıyor: Motorine rekor zam beklentisi

Brent petroldeki dalgalanma ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını tırmandırıyor. Motorin fiyatlarında yeni bir rekor zam kapıda.

Brent petrol piyasasındaki türbülans, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, hükümetin uyguladığı vergi politikaları da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sürekli bir değişime neden oluyor. Son olarak 27 Ağustos'ta benzin litre fiyatına yaklaşık 1,2 lira zam yapılmıştı. Şimdi ise motorin kullanıcıları, litre başına 2 lira 5 kuruşluk bir zamla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları incelendiğinde, İstanbul Avrupa yakasında benzin 52,89 lira, motorin 52,19 lira ve LPG 26,51 liradan satılıyor. İstanbul Anadolu yakasında ise benzin 52,74 lira, motorin 52,07 lira ve LPG 25,88 lira. Ankara'da ise fiyatlar biraz daha farklılık gösteriyor. Bu fiyatlar, beklenen zamla birlikte daha da yükselecek ve tüketicilerin cebini yakacak gibi görünüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık ve vergi yükü, akaryakıt fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Motorine beklenen zam, özellikle taşımacılık sektörünü ve bireysel araç kullanıcılarını olumsuz etkileyecek. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kısa vadede devam edeceğini öngörürken, tüketicilerin yakıt tüketiminde daha dikkatli olmaları ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor. Hükümetin ise bu konuda alacağı önlemler ve uygulayacağı politikalar, piyasanın geleceği açısından kritik önem taşıyor.