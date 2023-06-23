BRENT PETROL FİYATI 23 HAZİRAN 2023: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar?

Brent petrol ile ilgili internette yapılan sorgulamalar hız kazandı. Dünya petrol piyasasına yön veren brent petrolün içeriğinde yüzde 0,37 oranında sülfür bulunmaktadır. Benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt fiyatlarına yön veren dolar ve brent petrol fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Haziran 2023 Cuma günü brent petrol fiyatı...

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,35 dolardan işlem görüyor.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerinde yani 159 litredir.

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

