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Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 25 Nisan 2022 Pazartesi

25.04.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı ne kadar? 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Şanghay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kaybı sayısında artış yaşanması sebebiyle petrol piyasasında talebin gerileyeceği belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 100 doların altını gördü. Peki Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi gününün petrol fiyatları...

Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 25 Nisan 2022 Pazartesi

Brent petrol fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haftaya düşüşle başlayan brent petrol fiyatı ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Brent petrol fiyatı ne kadar? 25 Nisan 2022 Pazartesi gününün petrol fiyatları ve detaylar haberimizde.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Brent petrol 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 104 doların altını gördü

SPK'nın yayımladığı verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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