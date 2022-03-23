Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç TL? 23 Mart 2022 Çarşamba

Uluslararası piyasalardaki güncel petrol fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar ile Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleştirilen saldırılar endişeye neden olurken Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

BRENT PETROL NE KADAR? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

18 Mart Cuma günü 109,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 22 Mart Salı günü yaşanan artışla 111,90 dolar oldu. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı konusunda basında yer alan haberlerin ardından fiyatlar artış gösterdi.

ABD tipi ham petrol 111 doları aşarken, Brent petrolde 117 doların üzerini gördü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle 23 Mart Çarşamba (bugün) Brüksel'e gidecek.

Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

