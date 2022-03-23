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Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç TL? 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle artışa geçen brent petrol fiyatları yeniden artış göstermeye başladı. Geçen hafta 134 dolar ile rekor kıran brent petrol yapılan olumlu açıklamalar sonrası 98 dolar bandına gerilemişti. Brent petrol kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar ve güncel fiyatlar haberimizde...

Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç TL? 23 Mart 2022 Çarşamba

Uluslararası piyasalardaki güncel petrol fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar ile Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleştirilen saldırılar endişeye neden olurken Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Brent petrol fiyatı ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

BRENT PETROL NE KADAR? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

18 Mart Cuma günü 109,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 22 Mart Salı günü yaşanan artışla 111,90 dolar oldu. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı konusunda basında yer alan haberlerin ardından fiyatlar artış gösterdi.

ABD tipi ham petrol 111 doları aşarken, Brent petrolde 117 doların üzerini gördü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle 23 Mart Çarşamba (bugün) Brüksel'e gidecek.

Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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